Prokuratura chce uchylenia immunitetu marszałka Senatu

Prokuratura Regionalna w Szczecinie zawnioskowała do Senatu o uchylenie immunitetu marszałka tej izby. Śledczy chcą przedstawić Tomaszowi Grodzkiemu cztery zarzuty korupcyjne z lat 2006, 2009 i 2012. Rzecznik Prokuratury Krajowej wyjaśniła, że chodzi o przyjmowanie korzyści majątkowych.

Prokuratura Krajowa przekazała w poniedziałek, że szczecińska Prokuratury Regionalna wystąpiła do Senatu o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

Prokuratura: Grodzki przyjął korzyści majątkowe

Śledczy chcą postawić Grodzkiemu cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w latach 2006, 2009 i 2012. W tym czasie był on dyrektorem Specjalistycznego Szpitala w Szczecinie i ordynatorem oddziału chirurgii klatki piersiowej.

- We wskazanych latach od pacjentów lub członków ich rodzin przyjął korzyści majątkowe w kwotach od 1500 do 7000 złotych w zamian za osobiste przeprowadzenie zabiegów operacyjnych przyśpieszenie tych zabiegów lub zapewnienie dobrej opieki lekarskiej - wyjaśniła prokurator Ewa Bialik, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Przestępstwa przyjęcia korzyści majątkowej zagrożone są karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. Do przedstawienia zarzutów parlamentarzyście niezbędne jest uchylenie mu immunitetu.

§ 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Bosacki: intencje są polityczne

Senator KO Marcin Bosacki, komentując wniosek, ocenił, że "intencje są oczywiste i są one polityczne". - Jest to atak politycznej prokuratury pana Ziobry na demokratyczny Senat. My się temu nie poddamy - oświadczył.