Tomasz Grodzki: koryto na wieki zmieniło się w wieko

Zastanawiało mnie, w czyjej chorej w głowie taki pomysł w ogóle się począł - komentował w "Faktach po Faktach" projekt posłów PiS w sprawie rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Opozycja zarzucała, że pomysł ma na celu "betonowanie" kierownictwa państwowych spółek. W środę projekt został wycofany. - Dobrze się stało, że to koryto na wieki zmieniło się w wieko, które nad tym korytem się zamknęło - ocenił Grodzki.

W środę PiS wycofało się ze złożonego w poniedziałek w Sejmie projektu, który przewidywał, że odwołanie kierownictwa pięciu państwowych spółek może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii tzw. rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego. Rada miała być w większości powoływana przez Sejm na sześcioletnią kadencję. Opozycja krytykowała pomysł, przekonując, że ma on na celu "zabetonowanie" kierownictwa partyjnych spółek. Donald Tusk nazwał projekt programem "koryto na wieki".

Jak zaznaczył, "najpierw to go zastanawiało, w czyjej chorej w głowie taki pomysł w ogóle się począł". - Na szczęście dobrze się stało, że to koryto na wieki jednak zmieniło się w wieko, które nad tym korytem się zamknęło – dodał.

Pomysł opozycji na wybory

Grodzki ocenił, że "to jest tylko zachęta do jeszcze ciężej pracy". - Podróżujemy po Polsce i słyszymy te same opowieści: o inflacji, o cenach, ale i o ukaraniu winnych nadużyć i przywróceniu ducha swobodnego oddychania. Zwłaszcza młodzież nam to mówi, że oni się duszą w tym kraju, jak widzą, co jest w podręcznikach HiT-u, jak widzą, co im fundamentaliści różnej maści próbują sprzedawać jako jedyny sposób na życie - powiedział.