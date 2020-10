"Tracimy ponad sto istnień dziennie. Gadanie o 'suchej stopie' to czcza propaganda"

Grodzki: gadanie o "suchej stopie" to czcza propaganda

- My tracimy kilkadziesiąt lub ponad sto istnień Polaków dziennie. Mówienie o "suchej stopie" mnie irytuje. To jest czysta propaganda sukcesu. Ludzie, którzy mogliby żyć, umierają. Mówienie tutaj o sukcesach jest rzeczą niemoralną - ocenił Grodzki.

Dodał, że COVID-19 "to jest choroba, która niektórych z nas zabija" i "nie można jej lekceważyć". - Gadanie o "suchej stopie" to czcza propaganda - dodał marszałek Senatu.

Grodzki: działania rządu są chaotyczne, "nieuczesane"

W jego ocenie należy też zwiększyć liczbę wykonywanych testów na SARS-CoV-2. - Trzeba się kierować rozumem, wiedzą i faktami. Jeżeli to będziemy robić, to w końcu tę epidemię opanujemy - podkreślił marszałek Senatu z Platformy Obywatelskiej.

A działania rządu - ocenił - "są od Sasa do Lasa, chaotyczne, 'nieuczesane'". - Efekty mamy takie, jakie mamy. Zmarnowano ponad sześć miesięcy na zajmowanie się sobą zamiast na planowanie, czegoś, co było proste do przewidzenia, czyli drugiej fali pandemii - powiedział.

Grodzki: w poniedziałek wieczorem prawdopodobnie ustawa będzie przegłosowana w Senacie

Marszałek Senatu pytany, czy Senat nie powinien przyspieszyć zaplanowanych na poniedziałek obrad, aby zająć się ustawą w sprawie COVID-19, zauważył, że niezależnie od terminu posiedzenia - piątkowego czy poniedziałkowego - i tak potrzebne będzie posiedzenie Sejmu, by rozpatrzyć poprawki Senatu, a to zaplanowane jest na wtorek i środę.

Grodzki powiedział, że zajęcie się ustawą przez Senat w piątek jest "legislacyjnie trudne, jeśli nie niemożliwe". - Zwłaszcza, że zapewniano mnie, że głosowania skończą się w środę wieczorem, że w czwartek po południu dostaniemy dokumenty. Wszystko to w Sejmie się przedłużyło, komisja zdrowia obradowała do nocy, dzisiaj dopiero głosowania. Liczę, że wieczorem albo jutro rano dostaniemy tę ustawę - powiedział.

Odnosząc się do zarzutów rządzących o "obstrukcję" i opóźnianie legislacji przez Senat, powiedział - Przypomnę, że inicjatywa legislacyjna Senatu, w której są zapisy dokładnie przepisane niemal słowo w słowo w obecnym akcie (...) trafiła do Sejmu 13 maja, a w czerwcu trafiła do komisji finansów w Sejmie i tam utknęła do dzisiaj.