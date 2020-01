Grodzki: po czterech latach reformowania wymiaru sprawiedliwości, efekty są odwrotne do oczekiwanych

"Ustawa przypomina gaszenie pożaru poprzez polewanie ognia benzyną"

- Ustawa mówi o tym, że trzeba reformować wymiar sprawiedliwości, tak jak trzeba reformować ochronę zdrowia i co do tego wszyscy jesteśmy zgodni i co do tego byłem zgodny w rozmowie z panem prezydentem Andrzejem Dudą - zwrócił uwagę. -Natomiast po czterech latach reformowania wymiaru sprawiedliwości, efekty są odwrotne do oczekiwanych. Oczekiwanie na proces jest dłuższe, opłaty sądowe są wyższe, sędziowie zarzuceni są mnóstwem administracyjnej pracy, którą mogliby spokojnie wykonać pracownicy niższego rzędu - wymieniał.