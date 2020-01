Grodzki: ma powstać komisja, która będzie oceniać praworządność w każdym kraju Unii

We wtorek w Warszawie wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova odbywa szereg spotkań w sprawie praworządności i ustawy dyscyplinującej sędziów. Spotkał się z nią między innymi marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Jak mówił, "spotkanie było stricte robocze jako kontynuacja pracy pani komisarz w odniesieniu do praworządności w wielu krajach, nie tylko w Polsce".

- Pani komisarz poinformowała nas, co działo się w Brukseli od czasu naszej wizyty. Myśmy podzielili się opiniami na temat tego, jak przebiegał proces legislacyjny w Senacie - dodał. Wspomniał między innymi o wizycie Komisji Weneckiej w Polsce.

28.01 | Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova przyjechała do Warszawy. Po godzinie 9 rozpoczęło się jej spotkanie z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. TVN24

"Dobrze by było, gdyby ten projekt potraktować poważnie"

Dodał, że ten projekt "jest w pełni zgodny z polską konstytucją i wymogami prawa unijnego" i w tej chwili przechodzi "bardzo staranny proces legislacyjny". Zdaniem marszałka prawdopodobnie na sesji Senatu w marcu będzie podlegać obradom plenarnym i głosowaniu. - Dobrze by było, gdyby ten projekt potraktować poważnie - podkreślił.

- Namawiamy, żeby wszystkie opcje (...), plus prezydent, marszałkowie Sejmu i Senatu, eksperci usiedli do stołu - obojętnie, czy będzie okrągły, czy prostokątny (...), żeby wyjść z tej sytuacji dotyczącej sądownictwa, która jest ewidentnym impasem - zaapelował Grodzki. Zauważył jednocześnie, że prezydent nie spieszy się z podpisaniem ustawy dyscyplinującej sędziów.

Marszałek Senatu: Jourova dostrzega ryzyko powiązania praworządności z budżetem Unii Europejskiej

- W Senacie zadeklarowaliśmy dalej ciężką pracę po to, aby zachować praworządność, po to - bo to też było powiedziane - aby nad Polską nie wisiało ryzyko zamrożenia środków unijnych - powiedział marszałek Senatu. Dodał, że "jest coraz więcej sygnałów, że środki [unijne - red.] będą przekazywane krajom członkowskim pod warunkiem przestrzegania praworządności w tych krajach".