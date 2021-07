Marszałek Tomasz Grodzki o spotkaniu z doradcą Departamentu Stanu Derekiem Cholletem: byliśmy zgodni, że wolne media to filar demokracji

Doradca Departamentu Stanu USA Derek Chollet jasno powiedział, że zamach na wolne media to będzie poważne ostrzeżenie dla Ameryki, że Polska zbacza definitywnie z drogi rozwoju demokratycznego i opuszcza rodzinę wolnego świata - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 marszałek Senatu Tomasz Grodzki (Koalicja Obywatelska). Odniósł się do kwestii projektu ustawy anty-TVN autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się w zeszły czwartek z przebywającym wówczas w Polsce doradcą Departamentu Stanu USA Derekiem Cholletem. W poniedziałkowych "Faktach po Faktach" Grodzki został zapytany o przebieg rozmowy, w tym na temat projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji autorstwa PiS, który w zgodnej opinii komentatorów wymierzony jest w niezależność TVN.

- Byliśmy całkowicie zgodni, że wolna prasa, wolne media - choć politycy zwykle mają zastrzeżenia do tych czy innych mediów - (...) one są jednym z niezbędnych filarów demokracji - powiedział marszałek. Dodał, że "co do tego nie było cienia wątpliwości".

Grodzki o słowach Cholleta

Grodzki podkreślił, że Chollet to bardzo doświadczony amerykański dyplomata, który ma bezpośredni dostęp do sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena. - On (Chollet - red.) jasno powiedział, że zamach na wolne media to będzie dla Ameryki - która nie tylko strzeże, ale stara się rozszerzać fundamentalne wartości demokratyczne tam, gdzie tylko jest to możliwe - to będzie poważne ostrzeżenie dla Ameryki, że Polska zbacza definitywnie z drogi rozwoju demokratycznego i opuszcza rodzinę wolnego świata, więc konsekwencje mogą być niezwykle poważne - powiedział marszałek Senatu.

- A jak uczy historia, kto zaczyna wojnę z Ameryką, zwykle nie najlepiej kończy. Jest na to sporo przykładów. Nie mówię tu oczywiście o wojnie w rozumieniu militarnym, ale wojna ekonomiczna czy zniechęcanie potężnych amerykańskich inwestorów do inwestowania w Polsce to jest ewidentne szkodzenie naszemu krajowi - zauważył polityk.

Grodzki podkreślił, że "i rząd, i władza - partia rządząca - powinny się jak najszybciej ogarnąć i porzucić te idiotyczne plany".

Koncesja dla TVN24 i projekt ustawy anty-TVN - o co chodzi?

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu.

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Koncesja wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała już koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West.

W sprawie koncesji dla TVN24 odbyły się w czwartek dwa głosowania w KRRiT. Nie doszło jednak do żadnych rozstrzygnięć

Autor:js//rzw

Źródło: TVN24, PAP