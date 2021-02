Doradca prezydenta: Greniuch nie powinien zostać szefem oddziału IPN

9 lutego Tomasz Greniuch zaczął pełnić obowiązki dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Wcześniej był naczelnikiem Delegatury IPN w Opolu. W przeszłości był działaczem i jednym z liderów skrajnie prawicowego Obozu Narodowo-Radykalnego. Na zdjęciach z 2005 i 2007 roku widać, jak unosił rękę w nazistowskim pozdrowieniu . W ostatnich dniach Greniuch przepraszał i przyznawał, że używanie takiego gestu było "nieodpowiedzialne i złe". Tłumaczył, że wpłynęła na to "młodzieńcza brawura" i "bezkompromisowość".

Dziambor: to błąd kadrowy

Poseł Konfederacji Artur Dziambor oświadczył w TVN24, że Greniuch "nie powinien zostać powołany" na to stanowisko. - To oczywiście jest błąd kadrowy, który się tam pojawił - ocenił.

- W tym przypadku jest to dosyć jasne: kompetencje to jedna sprawa. Natomiast zupełnie inną sprawą jest to, w jakim kierunku ideowym (Greniuch) będzie szedł, gdy wiemy doskonale, skąd się wywodzi i jak będzie chciał później przedstawiać pewne historie - zwrócił uwagę Dziambor. Poseł wyraził przekonanie, że "to zostanie szybko naprawione".