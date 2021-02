"Świadomie działa pan na szkodę Instytutu Pamięci, którym Pan kieruje". Szczerba pisze do szefa IPN

Instytut, który powinien zajmować się historią, w tej chwili zajmuje się sam sobą. Doprowadził do tego prezes Jarosław Szarek tą skrajnie nieodpowiedzianą nominacją – powiedział poseł Michał Szczerba (PO), odnosząc się do sytuacji związanej z powołaniem Tomasza Greniucha na szefa wrocławskiego oddziału IPN. Wcześniej Szczerba skierował do prezesa IPN pismo, w którym domaga się odwołania Greniucha. Twierdzi w nim również, że Sejm "natychmiast powinien rozważyć" przesłankę, która - jego zdaniem - jest podstawą do odwołania samego Szarka.