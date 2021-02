Tomasz Greniuch przestaje pracować we wrocławskim IPN. "Utrata zaufania"

Tomasz Greniuch, były działacz ONR, nieraz fotografowany z ręką uniesioną w nazistowskim pozdrowieniu, stracił pracę we wrocławskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Informację przekazał prezes IPN Jarosław Szarek, który na początku tygodnia przyjął rezygnację Greniucha ze stanowiska dyrektora oddziału Instytutu.

Fala krytyki

W przeszłości Greniuch był działaczem i jednym z liderów prawicowego Obozu Narodowo-Radykalnego. Na zdjęciach z 2005 i 2007 roku widać, jak unosił rękę w nazistowskim pozdrowieniu, biorąc udział w oenerowskich marszach. W ostatnich dniach mężczyzna przepraszał i przyznawał, że używanie takiego gestu było "nieodpowiedzialne i złe". Tłumaczył, że wpłynęła na to "młodzieńcza brawura" i "bezkompromisowość".

Kto zastąpi Greniucha?

We wtorek "Gazeta Wyborcza" podała, że w krótkim czasie sprawowania funkcji Greniuch zdążył dokonać roszady kadrowej. Odwołał wiceszefową tej placówki Katarzynę Pawlak-Weiss, a na jej miejsce powołał Olgę Ziembę-Matułę , sekretarkę Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, którą poznał w opolskiej delegaturze IPN.

Następnego dnia jednak na stronie IPN pojawiła się informacja, że pełniącą obowiązki zastępcy dyrektora wrocławskiej jednostki IPN jest Marta Glubiak. Oznacza to, że to właśnie ona kieruje teraz oddziałem tymczasowo, do momentu powołania nowego prezesa.