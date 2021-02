"Klasyczny mechanizm zrzucania ze spadochronu"

- Myślę, że to jest policzek, który został wymierzony oddziałowi IPN we Wrocławiu - ocenił profesor Śpiewak.

Stwierdził, że "nie ma żadnych powodów żeby sądzić, że nowy dyrektor tego oddziału potrafi się" zajmować sprawami, które zostały mu powierzone. - Jego dorobek naukowy jest - jak można przeczytać recenzje z jego pracy doktorskiej - delikatnie mówiąc, bardzo skromny. Nikt nie traktował go w środowisku historyków i pewnie długo nie będzie traktował, jako człowieka, który posiada jakiekolwiek kompetencje naukowe do prowadzenia tego typu działalności - mówił dalej.

- Nie mogę pojąć, że daje się (na to stanowisko - red.) człowieka, który ma de facto faszystowskie korzenie, bo ONR jest czysto faszystowską organizacją. I dlaczego IPN nie jest w stanie zorganizować konkursu? Tak jakby we Wrocławiu nie było ludzi, którzy posiadają i kompetencje intelektualne, i kompetencje naukowe, i kompetencje organizacyjne - kontynuował profesor Śpiewak.

Socjolog dodał, że mianowanie Greniucha na to stanowisko "to jest klasyczny mechanizm zrzucania ze spadochronu kogoś, kto jest akurat wygodny dla dyrektora IPN, pana (Jarosława - red.) Szarka". - To jest skandaliczne posunięcie, ale to się mieści w logice tej władzy - dodał profesor Śpiewak.