Czy Greniuch powinien stracić funkcję w IPN? Fogiel: pewnie byłoby mniej kontrowersyjnie

Przeszłość Tomasza Greniucha jest wybitnie niefortunna. Decyzja o powołaniu go na szefa wrocławskiego oddziału IPN jest co najmniej kontrowersyjna – powiedział wicerzecznik i poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Przyznał, że "pewnie byłoby mniej kontrowersyjnie, gdyby tę funkcję powierzono komuś innemu".

9 lutego Tomasz Greniuch objął stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Wcześniej był naczelnikiem Delegatury IPN w Opolu. Greniuch w przeszłości działał w skrajnie prawicowym Obozie Narodowo-Radykalnym, był jednym z liderów. Na zdjęciach z 2005 i 2007 roku widać , jak unosi rękę w nazistowskim pozdrowieniu – hajluje. W ostatnich dniach Greniuch przepraszał i przyznał, że używanie takiego gestu było "nieodpowiedzialne i złe". Tłumaczył, że wpłynęła na to "młodzieńcza brawura, bezkompromisowość".

Fogiel: wybitnie niefortunna przeszłość

O powołanie Greniucha na szefa wrocławskiego oddziału IPN był pytany w "Faktach po Faktach" Radosław Fogiel, wicerzecznik i poseł Prawa i Sprawiedliwości. Przyznał, że "to decyzja co najmniej kontrowersyjna". - Jego przeszłość jest wybitnie niefortunna – dodał Fogiel.

- Ja, jako ja, to tyle, ale to jest decyzja władz IPN. To niezależna instytucja. Niedługo będziemy wybierać jego prezesa i to jest bardzo podobna procedura do wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich – mówił. Zaznaczył, że "władze IPN, zwierzchnicy pana Greniucha, chwalą jego pracę, mówią, że jest dobrym historykiem".