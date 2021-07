Politycy i ludzie kultury składają gratulacje złotej sztafecie

Po zdobyciu pierwszego złotego medalu dla Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio do polskiej sztafety mieszanej 4x400 metrów popłynęły gratulacje od osób ze świata polityki i kultury. Wpisy o sukcesie polskich biegaczek i biegaczy zamieścili między innymi prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, politycy opozycji czy chargé d'affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu.

Polska sztafeta mieszana 4x400 metrów zdobyła w sobotę złoty medal olimpijski. Biało-Czerwoni pobiegli w składzie: Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński. Doszło więc aż do trzech zmian w porównaniu do piątkowego, wygranego biegu eliminacyjnego, w którym oprócz Duszyńskiego wzięli udział Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik oraz Dariusz Kowaluk.

To pierwszy złoty medal dla Polski podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Sztafeta mieszana 4x400 m debiutowała w Tokio w programie igrzysk. Polacy zostali więc pierwszymi mistrzami olimpijskimi w tej konkurencji.

Natalia Kaczmarek, Karol Zalewski, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński PAP/Leszek Szymański

Gratulacje od prezydenta, premiera i ministra sportu

Gratulacje polskiej sztafecie mieszanej po zdobyciu złotego medalu złożyli prezydent, premier i inni członkowie rządu.

"Jest!!! Pierwszy na Igrzyskach w Tokio złoty medal dla Polski! Brawa, gratulacje i gorące podziękowania dla Zawodniczek i Zawodników naszej sztafety mieszanej 4x400 m. Co za wynik! Rekord olimpijski i rekord Europy pobite! Radość i duma!" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

"Ogromne gratulacje" na Twitterze złożył również premier Mateusz Morawiecki.

Wicepremier oraz minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński złożył gratulacje "mistrzom olimpijskim, rekordzistom Europy, rekordzistom IO!". Wymienił nazwiska zarówno biegnących w sobotnim finale, jak i startujących w piątkowych eliminacjach.

Z kolei wicepremier oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin napisał: "Mamy złoto. Dziękujemy. Moje gratulacje".

"Mamy to! Złoto zdobyte na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio przez szeregową Justynę Święty-Ersetic z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego razem ze swoją koleżanką i kolegami w sztafecie mieszanej 4x400m. Brawo!" - napisał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Co za radość!", "Wspaniałe wieści"

Gratulacje dla polskiej sztafety przekazali także politycy opozycji.

Wśród nich są między innymi pełniący obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donald Tusk czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Gratulacje "dla tych, którzy wybiegali złoto, ale również tych, którzy wybiegali finał" złożyła wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy.

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że "lepiej być nie mogło". "Wielkie gratulacje dla całego zespołu!" - dodał.

O "złocie w przepięknym stylu" napisał z kolei poseł Konfederacji Artur Dziambor.

"Yes! Yes! Yes!"

Do gratulacji dla polskiej sztafety przyłączył się także między innymi chargé d'affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu. "Yes! Yes! Yes! Złoty medal, rekord Igrzysk Olimpijskich i rekord Europy dla #TeamPoland!!! Nie rzucacie słów na wiatr - gratulacje dla wszystkich, którzy wybiegali ten sukces w sztafecie mieszanej 4x400 m. Oglądanie Was w akcji na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio było niesamowite!" - napisał.

Wpis z gratulacjami dodała także ambasada Polski w Wielkiej Brytanii.

"Królowa sportu, w której dziś to my jesteśmy królami"

Gratulacje popłynęły także od ludzi świata kultury. Aktor Olaf Lubaszenko zamieścił na Instagramie kadr z wydania specjalnego w TVN24, na którym widać polskich złotych medalistów. "Dla nas to kilka minut emocji, dla nich wiele lat ciężkiej harówki… Gratulacje! Wdzięczność! Szacunek! (dla całej Drużyny, również dla tych, którzy biegli tylko w kwalifikacjach)!" - napisał.

"Jakie to jest szczęście!!! Złote szczęście!!! Lekkoatletyka - królowa sportu, w której dziś to MY Polacy jesteśmy królami" - napisał we wpisie na Facebooku dziennikarz TVN Filip Chajzer.

Autor:pp