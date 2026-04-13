Polska Europoseł PiS: wschodnia polityka Orbana jest absolutnie rozbieżna z naszą Mikołaj Stępień |

Bocheński o polityce wschodniej Orbana: była absolutnie rozbieżna z naszą

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na Węgrzech przeliczono już niemal 99 procent głosów. Opozycyjna partia Petera Magyara TISZA wygrała niedzielne wybory parlamentarne i będzie dysponować większością konstytucyjną. Premier Viktor Orban, który traci władzę po 16 latach, pogratulował zwycięzcom.

Europoseł i wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński był pytany w poniedziałkowej "Rozmowie Piaseckiego", czy jego zdaniem warto było, by Prawo i Sprawiedliwość do końca kampanii wspierało Orbana.

- Prawo i Sprawiedliwość ma dobre relacje z różnymi partiami, które wspierają politykę narodową, suwerenną, w szczególności w Unii Europejskiej, a sprzeciwiają się federalizmowi europejskiemu i budowie superpaństwa - odparł. - Co do polityki wschodniej Viktora Orbana, wielokrotnie powtarzałem, że była absolutnie rozbieżna z naszą - dodał.

Bocheński: polityka węgierska nie jest determinantą bezpieczeństwa Polski

Był pytany, czy dotyczy to również polityki blokowania pieniędzy dla Ukrainy. - Nie, absolutnie nie. Tu jest ta podstawowa rozbieżność, ale musimy mieć świadomość, że żadne państwo z drugim państwem nie ma stuprocentowej zbieżności - oznajmił.

Prowadzący Konrad Piasecki dopytywał, dlaczego pomimo tych rozbieżności i prorosyjskości Orbana, Prawo i Sprawiedliwość jednak kierowało wyrazy poparcia dla premiera Węgier.

- Węgry są czterokrotnie mniejszym narodem, o czterokrotnie mniejszym PKB i oczywiście te wybory miały charakter symboliczny. Dlatego cały świat, bo nie tylko Europa, patrzyło na to, co się wydarzy nad Dunajem w Budapeszcie. Z drugiej strony polityka węgierska nie jest podstawową determinantą bezpieczeństwa Polski - mówił.

Dziennikarz przypominał między innymi niedawną wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie. - Prezydent Rzeczpospolitej spotyka się z głowami państw, które w gruncie rzeczy [reprezentują - red.] najczęściej odmienną perspektywę polityczną. Idąc tą logiką, pan prezydent Karol Nawrocki nie mógłby się spotkać z Erdoganem [prezydentem Turcji - red.], nie mógłby się spotkać z przewodniczącym Xi [przywódcą Chin - red] - skomentował Bocheński.

Tobiasz Bocheński w "Rozmowie Piaseckiego"

Bocheński: będziemy współpracować z Fideszem

Bocheński był też pytany, czy Viktor Orban pomimo bliskich relacji z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, czy szefem dyplomacji Kremla Siegiejem Ławrowem, dalej będzie dla Prawa i Sprawiedliwości bliskim partnerem politycznym.

- Będzie, dlatego że będziemy współpracowali z partiami prawicowymi, konserwatywnymi na Węgrzech, a Fidesz jest największą i najsilniejszą - odpowiedział.

- Pan Magyar jest sam z Fideszu, przecież wyszedł ze środka i my nie wiemy, jaką on będzie prowadził politykę - kontynuował.

Europoseł PiS: Orban wypełniał dobre zadanie

Europosła dopytywano, czy zgadza się ze słowami szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza, którego zdaniem "relatywizacja tego wszystkiego, co robił Orban na polskiej prawicy antyrosyjskiej była, delikatnie mówiąc, błędem".

W odpowiedzi podkreślił, że z polskiego punktu widzenia należy "pryncypialnie oceniać politykę wschodnią Orbana". - Jeżeli chodzi o politykę europejską, to jest zupełnie inna sprawa. Gdyby polityka była taka prosta, że białe, czarne, dobre, złe, to by był bardzo prosty zawód - zaznaczył.

- Naszym interesem najistotniejszym jest patrzenie na polską rację stanu. A w polskiej racji stanu jest Europa suwerennych narodów, które ze sobą wzajemnie współpracują w ramach Unii, do której wchodziliśmy, a nie która jest federalistycznym państwem, które ma jedną ideologiczną agendę, jedną gospodarczą, klimatyczną i tak dalej - ocenił, dodając, że w tym zakresie Orban "wypełniał dobre zadanie".

OGLĄDAJ: TVN24 HD