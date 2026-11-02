rozmowa piaseckiego "Nie czuję współodpowiedzialności". Bocheński o wyborze dublerów: spór kompetencyjny Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Bocheński: nie czuję współodpowiedzialności za stan Trybunału Konstytucyjnego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Od piątku wokół Trybunału Konstytucyjnego trwa kryzys, po tym jak Bogdan Święczkowski został odsunięty od obowiązków. Anna Korwin-Piotrowska, która poinformowała, że kieruje TK, zwołała na wtorek Zgromadzenie Ogólne sędziów, które ma uchwalić budżet i rozpatrzyć wniosek o uchylenie immunitetu Święczkowskiego. Prezydent i prawicowa opozycja podważają legalność działań Korwin-Piotrowskiej.

Bocheński o TK: nie czuję współodpowiedzialności

- Nie czuję współodpowiedzialności, ponieważ stan, w którym znalazł się Trybunał, jest decyzją Donalda Tuska, Marcina Kierwińskiego i pewnie jeszcze innych kilku osób, które dokonały siłowego zamachu na Trybunał - mówił europoseł i wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

Jak zaznaczał, "od czasów [Wojciecha] Jaruzelskiego taka sytuacja nie miała miejsca". - Czyli fizycznego zamachu na konstytucyjny organ państwa przy użyciu około tysiąca policjantów - dodał.

Bocheński był pytany, czym były działania Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, jeżeli posługuje się retoryką "zamachu stanu". Wówczas Sejm wybrał trzech sędziów-dublerów do Trybunału. - Tamto było sporem prawnym i kompetencyjnym, a tu mamy użycie środków przymusu bezpośredniego w celu realizacji woli politycznej - odparł.

Według niego wtedy Sejm i prezydent Andrzej Duda, który przyjął ślubowanie od piątki sędziów TK, w tym dublerów, "działali na podstawie konstytucji i zgodnie z prawem".

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"Prezydent będzie zabierał głos"

W ocenie Bocheńskiego kierująca pracami TK sędzia Korwin-Piotrowska nie jest w stanie "uzasadnić podstawy prawnej swojego działania", zarządzając przerwę w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcy Bartłomieja Święczkowskiego.

Dopytywany, czy zna podstawę prawną odmawiania przez Karola Nawrockiego odebrania ślubowania od wszystkich wybranych w marcu sędziów TK, Bocheński odpowiedział przecząco. - Nie znam i nie znam też żadnych słów prezydenta, w których by odmawiał - mówił.

Pytany, czy wie, w jaki sposób głowa państwa zamierza wyjaśnić spór wokół TK, odparł: - Myślę, że pan prezydent będzie głośno zabierał w tej sprawie głos - stwierdził europoseł PiS.

Bocheński podtrzymał też sprzeciw swojego środowiska politycznego wobec pomysłu "resetu konstytucyjnego". - Nie uznajemy możliwości przyjęcia przepisów abolicyjnych wobec tych, którzy dokonali zamachu stanu - skonstatował.

Sytuacja w TK

Sejm w marcu wybrał na wakujące w TK stanowiska sześcioro sędziów, z czego na ślubowanie do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił jedynie dwójkę. Wobec odwlekania przyjęcia ślubowania przez głowę państwa reszta sędziów złożyła przysięgę z formułą "wobec prezydenta" w Sejmie. Następnie złożyli w Kancelarii Prezydenta RP pisemne akty ślubowania i zamierzali podjąć obowiązki w TK. Do orzekania nie dopuścił ich Bogdan Święczkowski.

W takiej samej sytuacji znalazł się wybrany na sędziego TK we wrześniu Maciej Berek. On także ślubował w Sejmie "wobec prezydenta", ale bez jego fizycznej obecności miesiąc po wyborze. Razem z sędziami Anną Korwin-Piotrowską, Krystianem Markiewiczem, Marcinem Dziurdą i Maciejem Taborowskim tworzy pięcioosobową grupę nieuznawanych przez prezydenta i prawicową opozycję członków TK.

Komisja Wenecka w połowie października opublikowała opinię w sprawie ślubowania sędziów. Jej zdaniem prezydent powinien "niezwłocznie" odbierać ślubowania. Uznała też za możliwe zaprzysiężenia w innej formie, gdy prezydent opóźnia lub odmawia przyjęcia ślubowania.

W maju Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał zabezpieczenie nakazujące polskim organom władzy "powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków" przez sędziów TK.

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