"Zdradzeusz", "Tobiaszek" i "grupa muchomorki". Konflikt w PiS się zaostrzył

Morawiecki: postanowiliśmy założyć klub parlamentarny Źródło wideo: TVN24

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Mateusz Morawiecki ogłosił w środę stworzenie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie, Rozwój Plus. Utworzyli go członkowie stowarzyszenia o tej samej nazwie. Decyzja frakcji byłego premiera jeszcze bardziej rozpaliła podzielone środowisko Prawa i Sprawiedliwości.

"Zdradzeusz" - tak lakonicznie decyzję Morawieckiego skomentował europoseł Tobiasz Bocheński. Odpowiedział mu poseł Marcin Horała. "Super Tobiaszku, grupa muchomorki jest z Ciebie dumna" - napisał. "A na serio to nie ciągnij kolego tego żenującego dla wyborców spektaklu" - dodał.

Super Tobiaszku, grupa muchomorki jest z Ciebie dumna.



A na serio to nie ciągnij kolego tego żenującego dla wyborców spektaklu. — Marcin Horała (@mhorala) July 29, 2026 Rozwiń Źródło: X/Marcin Horała

Rozłam w PiS. Decyzje kierownictwa i ruch Morawieckiego

Ponad 40 członków Prawa i Sprawiedliwości, głównie ludzie z frakcji Mateusza Morawieckiego z nim samym na czele, nie złożyło oświadczeń o nieuczestniczeniu w stowarzyszeniach o charakterze politycznym. Jak mówił w zeszłym tygodniu Jarosław Kaczyński, tym samym zrezygnowali oni z członkostwa w PiS. We wtorek Komitet Polityczny miał oficjalnie wykluczyć ich z partii. Podjął jednak zamiast tego decyzję o skierowaniu ich spraw do rzecznika dyscyplinarnego PiS, Karola Karskiego.

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W środę Mateusz Morawiecki ogłosił powołanie w Sejmie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Zapowiedział, że wniosek w tej sprawie wpłynąć ma tego samego dnia do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. - Jeżeli wpłynie odpowiednie pismo i zostanie ono sprawdzone pod względem formalnym, to klub zacznie funkcjonować od dziś - przekazał Czarzasty na konferencji prasowej.