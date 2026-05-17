Pożegnanie Lewandowskiego, Eurowizja, decyzja Magyara

Podekscytowani fani przybywają na wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji

1. Robert Lewandowski żegna się z Barceloną

W sobotę Robert Lewandowski poinformował, że w kolejnym sezonie nie będzie reprezentował FC Barcelony. "Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy czas ruszyć dalej" - napisał na Instagramie. Ostatni mecz w Dumie Katalonii "Lewy" zagra w niedzielę wieczorem przeciwko Realowi Betis.

Decyzja o kolejnym miejscu pracy polskiego napastnika jeszcze nie zapadła. Lewandowski ma na stole kilka możliwości, najczęściej jednak wiąże się go z występami w Arabii Saudyjskiej.

2. Bułgaria wygrywa Eurowizję 2026

70. Konkurs Piosenki Eurowizji w Wiedniu wygrała bułgarska piosenka "Bangaranga" w wykonaniu Dary. Drugie miejsce zajął Izrael.

W tym roku Polskę reprezentowała Alicja Szemplińska z piosenką "Pray". Ostatecznie piosenka zajęła 12. miejsce.

3. Kierowca wjechał samochodem w pieszych

Co najmniej osiem osób zostało rannych, w tym cztery ciężko, gdy w sobotę samochód wjechał w grupę przechodniów w centrum Modeny na północy Włoch - podały regionalne media.

Według świadków uderzył on w przechodniów umyślnie - jadąc z bardzo dużą prędkością. Kierowca finalnie wbił się w witrynę sklepu i uciekł z pojazdu.

Został zatrzymany przez osoby znajdujące się na miejscu. Jeden z mężczyzn obezwładniających sprawcę został raniony przez niego nożem.

Włoskie służby na miejscu zdarzenia po tym, jak kierowca potrącił kilku pieszych w centrum Modeny

4. Humbak Timmy nie żyje

Humbak Timmy, który w marcu utknął na bałtyckiej mieliźnie, nie żyje. Duńskie władze potwierdziły, że znalezione u brzegu wyspy Anholt zwłoki należały do młodego samca.

Niemiecki nadawca NDR podał, że nie jest jasne, kiedy dokładnie zginął waleń. Według duńskich władz, zwierzę prawdopodobnie nie żyło już od jakiegoś czasu.

5. Magyar odmawia Orbanowi odprawy

Nowy szef węgierskiego rządu poinformował, że były premier Viktor Orban nie otrzyma odprawy w wysokości ponad 38 milionów forintów, czyli około 446 tysięcy złotych.

Viktor Orban w reakcji na tę deczyję zapowiedział na Facebooku, że planuje przekazać swoją odprawę na Dom Dziecka Dobrego Samarytanina na ukraińskim Zakarpaciu.

6. Lech Poznań zdobywa mistrzostwo Polski

Piłkarze Lecha Poznań po raz 10. w historii wywalczyli mistrzostwo Polski. Zawodnicy Kolejorza wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3:1 w 33. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

Mecz w Radomiu zaczął się od bramki dla gospodarzy już w ósmej minucie po strzale Jana Grzesika, ale później do siatki trafiali tylko Poznaniacy. W pierwszej połowie Mikael Ishak, który uzyskał 16. gola w sezonie, oraz Luis Palma, zaś w 58. minucie wynik ustalił Patrik Walemark.

