To on ma stać za spotem PiS. Kim jest Michał Moskal

W spocie Prawa i Sprawiedliwości zestawiono obóz śmierci w Auschwitz i opozycyjny marsz, który ma się odbyć 4 czerwca. Za tą produkcją ma stać Michał Moskal, o którym głośno zrobiło się, gdy zaręczał się w kopalni Bogdanka. Okazuje się, że jest on jednym z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Kontrowersyjny film Prawa i Sprawiedliwości jest już powszechnie znany - mniej popularny jest występujący w nim lektor i zarazem autor spotu. To bliski Jarosławowi Kaczyńskiemu - o czym jako pierwsza poinformował portal Interia - dyrektor biura prezydialnego PiS Michał Moskal.

Jan Strzeżek z Młodej Polski pytany o Michała Moskala, mówi: "Jest to bardzo pracowity młody człowiek". – Zdolny, tylko że te zdolności wykorzystuje w zły sposób – dodaje.

Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Zjednoczona Prawica znalazła sposób na obronę włączenia Auschwitz do kampanii wyborczej. – W ostatnich dniach byłem bardzo zajęty – wyjaśnia wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. – Nie widziałem spotu i nie śledzę tej dyskusji – zapewnia.

Wiceminister sprawiedliwości sprawy nie zna, jego szef zaś nie chce o niej mówić. - Odsyłam do autorów. Proszę wybaczyć, ale nie jestem komentatorem i nie chcę się wczuwać w rolę komentatorów spotów innych partii politycznych – mówi minister sprawiedliwości i prezes Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.

Marszałkini Sejmu Elżbieta Witek woli mówić nie o spocie, ale pretekście do jego stworzenia. - Pierwsza myśl, jak przyszła mi, to oczywiście skojarzyło mi się z komorami gazowymi – wskazuje. – Pani widziała, żeby ktoś się zbuntował? Żeby ktoś się sprzeciwił? – pytała.

Kim jest Michał Moskal

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński twierdzi, że Michał Moskal "dzisiaj postępuje w tak haniebny sposób, bo tak go nauczył Kaczyński". – Cyniczne wyrachowanie, nieliczenie się z uczuciami ludzi i wykorzystywanie każdej metody w kampanii wyborczej – dodaje.

Strzeżek: to on decyduje, kto może stanąć przed obliczem Kaczyńskiego

Swoją polityczną karierę zaczynał jako radny na Żoliborzu, czyli tam gdzie mieszka prezes PiS. To on też namawiał Jarosława Kaczyńskiego do tak zwanej "piątki dla zwierząt" i za błogosławieństwem lidera partii prowadzi młodzieżówkę PiS.