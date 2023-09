Ja nie wierzę w żadne wyjaśnienia tych prokuratorów. Od 15 października będzie nowa prokuratura. Tych ludzi będzie trzeba po prostu powsadzać do więzienia - mówiła w "Faktach po Faktach" Kinga Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, komentując konferencję prasową w Prokuraturze Krajowej w sprawie afery wizowej w MSZ. - Odpolityczniona prokuratura w zasadzie powinna wejść do każdego ministerstwa, do każdego resortu zarządzanego przez PiS - stwierdziła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.

W czwartek w Prokuraturze Krajowej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zastępcy dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prokuratora Daniela Lermana oraz zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna. Konferencja dotyczyła śledztwa w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz.

Czytaj więcej: Afera wizowa w MSZ. Żaryn: pierwsze sygnały dotarły do CBA w lipcu 2022 roku

Gajewska: to jedna z największych afer XXI wieku

Sprawę skomentowała w "Faktach po Faktach" Kinga Gajewska, Koalicja Obywatelska. - Ja nie wierzę w żadne wyjaśnienia tych prokuratorów. Od 15 października będzie nowa prokuratura. Tych ludzi będzie trzeba po prostu powsadzać do więzienia - stwierdziła.

Kinga Gajewska i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w "Faktach po Faktach" TVN24

- Wizy polskie były sprzedawane pod pretekstem, że te osoby, które przyjeżdżają z Indii są aktorami Bollywoodu i później były przerzucane z Polski do Stanów Zjednoczonych. To jest wielka, gigantyczna afera międzynarodowa. I to nie jest ani Bollywood, ani Hollywood, tylko po prostu nasza polska rzeczywistość. Afera, jedna z największych afer XXI wieku - dodała.

Dziemianowicz-Bąk: prokuratura w zasadzie powinna wejść do każdego ministerstwa zarządzanego przez PiS

Do dzisiejszej konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej odniosła się także Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. - Z całą pewnością jest jasne, nie od wczoraj i nie od dziś, że czy to Najwyższa Izba Kontroli, czy CBA, czy prokuratura, ale oczywiście odpolityczniona prokuratura, w zasadzie powinna wejść do każdego ministerstwa, do każdego resortu zarządzanego przez Prawo i Sprawiedliwość - powiedziała.

Czytaj również: Kolejna odsłona afery wizowej. "Każde słowo w tym tekście mam zdokumentowane. Są na to dowody"

- Bo czy to resort edukacji, afera willa plus i przekazywanie kumplom z partii czy parafii pieniędzy przez ministra Czarnka, czy to naciąganie chorych nieuleczalnie dzieci przez Łukasza Mejzę, czy to afera z respiratorami, czy potężna afera dotycząca wiz, a tak naprawdę dotycząca bezpieczeństwa Polski, to tak, tymi wszystkimi aferami, więc tymi wszystkimi resortami powinny się zająć służby prokuratura - kontynuowała.

- To dobrze, że prokuratura zaczęła się tym zajmować, ale jest jasne, że jest to prokuratura zarządzana przez Zbigniewa Ziobrę, więc kiedy tylko przestanie to się politycznie mu podobać, to zajmować się przestanie. Jedyna nadzieja na to, że prokuratura doprowadzi to do skutku, to wybory 15 października -

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Kinga Gajewska, Justyna Dobrosz-Oracz, Andrzej Stankiewicz w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks / prpb

Źródło: TVN24