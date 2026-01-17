"To już nie jest miejsce do życia. Jak można w to brnąć z uporem maniaka?"

Kluczowe fakty:

Setki hektarów lasu zamieniają się w pustynię w miejscu budowy elektrowni atomowej w gminie Choczewo na Pomorzu. Właśnie trwa gigantyczna wycinka.

- Traktują nas jak wiejskich głupków - mówi aktywistka, protestująca od lat przeciwko budowie polskiej "atomówki". Budowniczowie elektrowni podkreślają: ograniczymy emisyjność.

Wymieniają szereg działań, które mają zminimalizować wpływ inwestycji na przyrodę.

Czy tak zwany zrównoważony rozwój jest możliwy? - Jak najbardziej - twierdzi ekspert ds. budownictwa, który podaje przykłady "ekologicznych" rozwiązań.

- Dlaczego więc Polacy wciąż niszczą krajobraz, skoro tak bardzo sobie go cenią? - zastanawia się lider organizacji ekologicznej i przestrzega przed "przeinwestowaniem", które odbywa się w innych krajach Europy.