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"To jest jeden ze scenariuszy". Radosław Sikorski o potencjalnych prowokacjach ze strony Rosji

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Radosław Sikorski
Sikorski o rosyjskich prowokacjach: Putinowi źle idzie, więc kombinuje różne scenariusze
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Władimirowi Putinowi źle idzie, więc kombinuje, jak podzielić NATO - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji mówił o scenariuszach potencjalnych rosyjskich prowokacji wymierzonych w Polskę. Sikorski ocenił też politykę PiS wobec Ukrainy i słowa Przemysława Czarnka o wstrzymaniu pomocy dla Kijowa oraz skomentował sprawę ukrywającego się w USA Zbigniewa Ziobry.

Szef MSZ Radosław Sikorski był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 o potencjalne rosyjskie prowokacje, przed którymi we wtorek przestrzegał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił on między innymi o prowokacjach z użyciem przejętych ukraińskich dronów.

Radosław Sikorski o możliwych prowokacjach ze strony Rosji

- Rosja przejmuje oczywiście część ukraińskich dronów i wiemy, że (przywódcy Rosji Władimirowi - red.) Putinowi źle idzie - od 14 lat nie jest w stanie podbić Donbasu, a co dopiero Ukrainy - więc pewnie kombinuje różne scenariusze, jak by tu podzielić NATO - powiedział Sikorski. - To mu się i tak nie uda, ale to nie znaczy, że nie może spróbować - dodał.

Radosław Sikorski
Radosław Sikorski
Źródło zdjęcia: TVN24

Zdaniem wicepremiera "im bardziej przekonamy Putina, że wiemy, co planuje, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że to zrobi". - Ale trzeba budować odporność, trzeba ostrzegać, także przeciwko rosyjskiej dezinformacji i manipulacjom w sieciach społecznościowych - zastrzegł.

Prowadzący rozmowę Piotr Kraśko dopytywał, czy zdaniem rządzących realny jest scenariusz rosyjskiej operacji z użyciem ukraińskich dronów przeciwko Polsce. - To jest jeden ze scenariuszy. Czy i który będzie uruchomiony, to wie tylko jedna osoba - odpowiedział Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji powiedział, że "całe spektrum wojny hybrydowej to jest codzienność". - A tu mówimy o czymś, co byłoby, być może, to są przecież wszystko hipotetyczne scenariusze, powtórzeniem na większą skalę tego, co mieliśmy we wrześniu ubiegłego roku, pod fałszywą flagą, udając, że to są drony nie rosyjskie, tylko ukraińskie - wyjaśnił.

Radosław Sikorski o Przemysławie Czarnku: jest antyzachodni i antyukraiński

Piotr Kraśko przypomniał w tym kontekście o niedawnej wypowiedzi kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka, który w wywiadzie dla TV Republika stwierdził między innymi, że "trzeba zmusić Unię Europejską do zaprzestania na ten moment finansowania zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy"

Sikorski powiedział, że "Czarnek jest antyzachodni i antyukraiński, co obiektywnie służy interesom Kremla". 

Komentując politykę PiS wobec Ukrainy, Sikorski pytał, co się zmieniło od wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. - Czy Putin przestał próbować podbić Ukrainę? - mówił. 

- Jest podstawowe pytanie do wszystkich polskich polityków - po czyjej jesteście stronie? Zachodu, Ukrainy i Polski czy Putina? - pytał. 

Radosław Sikorski o Zbigniewie Ziobrze: trzeba się wyspowiadać

Sikorski pytany był też o sprawę Zbigniewa Ziobry, któremu prokuratura chce przedstawić zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości ukrywa się w USA. - Trzeba się wyspowiadać z tego, co się przekierowało z Funduszu Sprawiedliwości na własne projekty polityczne - ocenił szef MSZ. 

- Miejscem wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, posła na Sejm RP, jest Warszawa, Sejm, a nie Stany Zjednoczone - powiedział wicepremier. 

- Musimy tę kwestię traktować tak bardzo profesjonalnie i biurokratycznie, to znaczy tam będzie procedura ekstradycyjna i nasze papiery muszą przekonać amerykańskiego sędziego - powiedział szef polskiej dyplomacji. 

Ultimatum w PiS. "Chocholi taniec ścigania się z Braunem"

Sikorski pytany był też o trwający konflikt w PiS, w którym kierownictwo partii wystosowało ultimatum wobec swoich członków. Zdaniem wicepremiera ten spór "ma podłoże ideowe". - Co prawda (Mateusz - red.) Morawiecki doprowadził do zrujnowania stosunków Polski z instytucjami europejskimi (…), ale jego konkurenci są jeszcze bardziej radykalni i wręcz szczują Polskę na Zachód, operując starymi kalkami jeszcze sowieckiej propagandy o "zgniłym Zachodzie" - ocenił. 

Sikorski o konflikcie w PiS: chocholi taniec ścigania się z Braunem
Źródło: TVN24

- To jest jakiś chocholi taniec ścigania się z (prezesem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzem - red.) Braunem na radykalizm, który zaprowadził tę partię już bardzo daleko na manowce - powiedział. 

Kraśko pytał, czy zdaniem Sikorskiego Morawiecki mógłby znaleźć w sobie siłę, żeby odejść z PiS i stworzyć swoją partię. - Przede wszystkim mam nadzieję, że ci dżentelmeni, i to prawie wszyscy z nich, będą mieli dość siły, żeby się zmierzyć z prawdą przed obliczem polskiego prokuratora - odpowiedział szef MSZ. 

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Radosław SikorskiMinisterstwo Spraw ZagranicznychRosjaWładimir PutinNATODronyAtaki dronów
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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