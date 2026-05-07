Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"To idzie jak trąba powietrzna w górę". Kolejna doba walki z ogniem w Puszczy Solskiej

|
Na Lubelszczyźnie trwa walka z pożarem
Pożar w powiecie biłgorajskim objął około 500 hektarów lasów
Źródło: TVN24
Strażacy z kilku województw są zaangażowani w gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej. Jest tam park krajobrazowy, obszar Natura 2000, są rośliny i zwierzęta pod ochroną... Pożar objął około 500 hektarów lasów. Materiał magazynu "Polska i Świat".

"To jeszcze nie koniec walki z żywiołem. Przed strażakami kolejna długa noc" - napisała w środę wieczorem na platformie X Państwowa Straż Pożarna.

Strażacy kolejną dobę walczą z ogniem trawiącym Puszczę Solską. Niektórzy bez chwili snu, aby mieć siły, zmieniają jedynie stanowiska. Chwilami pilnują tankowania i lądowania śmigłowców, zaraz sami idą w ogień. Pożar objął około 500 hektarów lasów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Gigantyczny pożar na Lubelszczyźnie. Setki strażaków w akcji

- Wycofywaliśmy się kilka razy. Wygnał nas ogień na ulicę - opowiedział jeden ze strażaków ochotniczej straży pożarnej. - Zostawialiśmy węże i uciekaliśmy - dodał inny.

Ochotnicza straż działa ramię w ramię ze strażą państwową i żołnierzami obrony terytorialnej. Już wydawało się, że górą są ludzie, ale ogień - podsycany gwałtownym wiatrem - znów okazał się silniejszy.

Na Lubelszczyźnie trwa walka z pożarem
Na Lubelszczyźnie trwa walka z pożarem
Źródło: sekc. Arkadiusz Sosnowski/Państwowa Straż Pożarna/PAP

Warunki pogodowe utrudniają akcję gaśniczą

Zastępca dyrektora dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński zwrócił uwagę, że strażacy "wiedzą, co robić, ale nie wiedzą, jak wjechać, bo te samochody nie mają możliwości zawrócenia na wąskich drogach". Dlatego stale wspiera ich kilkudziesięciu leśników, którzy te lasy znają najlepiej.

Sztab kryzysowy z udziałem premiera. "Niepokojący element"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sztab kryzysowy z udziałem premiera. "Niepokojący element"

Lublin

Do tego działa służba drogowa. - To idzie jak trąba powietrzna w górę - opisał Dariusz Król, majster obwodu drogowego w Józefowie. - Mówią, że spalone części kory było widać w odległości 15 kilometrów od pożaru - dodał.

- Koledzy trzymali linie gaśnicze we dwóch, trzech nawet i bardzo silny wiatr powodował, że praktycznie byli przewracani - przekazał bryg. Rafał Goliszek ze straży pożarnej w Lublinie.

Płonie Puszcza Solska. Rosną obawy

Strażaków na ziemi wspierają piloci, zrzucając na lasy setki ton wody. Działają śmigłowce policyjne i współpracujące z Lasami Państwowymi. - Mamy około siedmiu śmigłowców, plus trzy Dromadery. Mamy ciągłość, jesteśmy koordynowani z ziemi - mówił jeden z pilotów podczas przerwy na tankowanie.

Wtedy też lokalni mieszkańcy przynoszą im jedzenie i wodę. Wszyscy pomagają: ochotnicy, koła gospodyń wiejskich i miejscowi przedsiębiorcy. I tak jak ogromne jest wsparcie, wielki jest też strach o to, jak wiele zwierząt i roślin ucierpi i czy ogień uda się zatrzymać.

Strażaczka ochotniczej straży pożarnej przyznała, że wiele osób próbuje się dowiedzieć, czy jest zagrożenie (dla ludzi - red.). Takich płomieni, trawiących kolejne hektary lasów mieszkańcy Lubelszczyzny i okolic jeszcze nie widzieli. Walczą i liczą, że w walce, pomoże też pogoda.

OGLĄDAJ: Grabowski o kryptowalutach: prezydent zawodzi blokując niezbędne regulacje
0705_piasecki

Grabowski o kryptowalutach: prezydent zawodzi blokując niezbędne regulacje
NA ŻYWO

0705_piasecki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Karolina Bałuc

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: sekc. Arkadiusz Sosnowski/Państwowa Straż Pożarna/PAP

Udostępnij:
Tagi:
pożarStraż pożarnaLubelskie
Karolina Bałuc
Karolina Bałuc
Dziennikarka TVN24
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Klatka kluczowa-413292
Do zobaczenia w Łodzi! Następy przystanek na urodzinowej trasie TVN24
Polska
Burze
Burze z gradem. IMGW wydał alarmy
METEO
imageTitle
"Farsa". Kontrowersje i pretensje Bayernu
EUROSPORT
Stacja metra Kabaty
Awaria w metrze, trzy stacje zamknięte
WARSZAWA
Deszcz, ulewa
Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
METEO
25 min
Lasek i Sanocki
PremieraPrzyjaciel ministra Laska i znikający dyrektorzy. "Wygląda to na likwidację świadków"
Czarno na białym
Krakowiaków i Działkowa do remontu
Są dziurawe i popękane. Przejdą remont
WARSZAWA
saba2GettyImages-2274434875
Sabalenka zachwyca przed Roland Garros. Na razie kreacją
EUROSPORT
Gliwice, Polska. Stacja benzynowa Circle K
Ile zapłacimy za tankowanie w czwartek? Oto ceny paliw
BIZNES
Łotweska armia
Na Łotwie "rozbiły się obce drony". Miały nadlecieć z Rosji
Świat
Na pokładzie luksusowego holenderskiego statku MV Hondius wykryto hantawirusa
ECDC: należy rozważyć ewakuację medyczną wycieczkowca
Świat
Donald Tusk
Tusk w Watykanie i Rzymie. Jest plan wizyty
Polska
Trwa walka z pożarem na Lubelszczyźnie
Płonie puszcza, nakaz w sprawie sędziów TK, skazania po śmierci Kamilka
najważniejsze informacje
Deszcz, deszczowo, wiosna
Deszcz, burze i niekorzystny biomet
METEO
imageTitle
PSG wraca z tarczą z Monachium. Ma drugi finał Ligi Mistrzów z rzędu
EUROSPORT
imageTitle
Wielkie emocje w Berlinie i Aalborgu. Znamy trzech uczestników Final Four
EUROSPORT
MV Hondius, na którym wykryto przypadek hantawirusa
Wycieczkowiec z groźnym wirusem płynie w stronę portu docelowego. Mimo sprzeciwu władz
Świat
imageTitle
Oto pierwsza rywalka Świątek w Rzymie
EUROSPORT
Sejm, PiS, Kaczyński, Terlecki, Błaszczak
Domański: Kaczyński i Błaszczak już wiedzą, w jakim są bagnie
Kropka nad i
Burza, pioruny, noc
Gdzie jest burza? Miejscami mocno pada
METEO
Kampinoski Park Narodowy
Susza w Kampinosie. Dyrekcja wprowadza restrykcje
WARSZAWA
Mężczyzna trzyma transparent z napisem „Popieramy reformy!" podczas wiecu poparcia dla premiera Iliego Bolojana przed siedzibą rządu w Bukareszcie (3 maja 2026 r.)
Polityczne trzęsienie ziemi w Bukareszcie. Czy miliardy z Unii przepadną?
Monika Winiarska
Wojciech Król
Przeszukanie w biurze i wniosek o uchylenie immunitetu. Poseł wydał oświadczenie
Bartłomiej Plewnia
Jacek Siewiera
"Obawiam się, że trzeba się przygotować". Siewiera o rosyjskiej dywersji
Kamila Grenczyn
imageTitle
Ziółkowski szybko może opuścić Rzym. "Trwają wstępne rozmowy"
EUROSPORT
deszcz, ulewa, noc
Nocna wędrówka strefy opadów. Tu popada i zagrzmi
METEO
Mężczyzna został zatrzymany
Wyszedł na wolność w styczniu, w maju usłyszał 8 zarzutów. Recydywista przed sądem
WARSZAWA
Krystian Markiewicz w programie "Tak jest"
Sędzia TK: ostatnim krajem, który to zrobił, była Rosja
Polska
GettyImages-2274283880
Bayern nie dał rady. Paryż się cieszy (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
imageTitle
Świątek wkroczyła na konferencję Sabalenki. "Chcesz pomóc mi odpowiedzieć?"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica