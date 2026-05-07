Polska "To idzie jak trąba powietrzna w górę". Kolejna doba walki z ogniem w Puszczy Solskiej Karolina Bałuc, Oprac. Adam Styczek |

Pożar w powiecie biłgorajskim objął około 500 hektarów lasów Źródło: TVN24

"To jeszcze nie koniec walki z żywiołem. Przed strażakami kolejna długa noc" - napisała w środę wieczorem na platformie X Państwowa Straż Pożarna.

To jeszcze nie koniec walki z żywiołem.

Przed strażakami kolejna długa noc. pic.twitter.com/pB1Ha3PgO2 — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) May 6, 2026 Rozwiń Źródło: X

Strażacy kolejną dobę walczą z ogniem trawiącym Puszczę Solską. Niektórzy bez chwili snu, aby mieć siły, zmieniają jedynie stanowiska. Chwilami pilnują tankowania i lądowania śmigłowców, zaraz sami idą w ogień. Pożar objął około 500 hektarów lasów.

- Wycofywaliśmy się kilka razy. Wygnał nas ogień na ulicę - opowiedział jeden ze strażaków ochotniczej straży pożarnej. - Zostawialiśmy węże i uciekaliśmy - dodał inny.

Ochotnicza straż działa ramię w ramię ze strażą państwową i żołnierzami obrony terytorialnej. Już wydawało się, że górą są ludzie, ale ogień - podsycany gwałtownym wiatrem - znów okazał się silniejszy.

Na Lubelszczyźnie trwa walka z pożarem Źródło: sekc. Arkadiusz Sosnowski/Państwowa Straż Pożarna/PAP

Warunki pogodowe utrudniają akcję gaśniczą

Zastępca dyrektora dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński zwrócił uwagę, że strażacy "wiedzą, co robić, ale nie wiedzą, jak wjechać, bo te samochody nie mają możliwości zawrócenia na wąskich drogach". Dlatego stale wspiera ich kilkudziesięciu leśników, którzy te lasy znają najlepiej.

Do tego działa służba drogowa. - To idzie jak trąba powietrzna w górę - opisał Dariusz Król, majster obwodu drogowego w Józefowie. - Mówią, że spalone części kory było widać w odległości 15 kilometrów od pożaru - dodał.

- Koledzy trzymali linie gaśnicze we dwóch, trzech nawet i bardzo silny wiatr powodował, że praktycznie byli przewracani - przekazał bryg. Rafał Goliszek ze straży pożarnej w Lublinie.

Płonie Puszcza Solska. Rosną obawy

Strażaków na ziemi wspierają piloci, zrzucając na lasy setki ton wody. Działają śmigłowce policyjne i współpracujące z Lasami Państwowymi. - Mamy około siedmiu śmigłowców, plus trzy Dromadery. Mamy ciągłość, jesteśmy koordynowani z ziemi - mówił jeden z pilotów podczas przerwy na tankowanie.

Wtedy też lokalni mieszkańcy przynoszą im jedzenie i wodę. Wszyscy pomagają: ochotnicy, koła gospodyń wiejskich i miejscowi przedsiębiorcy. I tak jak ogromne jest wsparcie, wielki jest też strach o to, jak wiele zwierząt i roślin ucierpi i czy ogień uda się zatrzymać.

Strażaczka ochotniczej straży pożarnej przyznała, że wiele osób próbuje się dowiedzieć, czy jest zagrożenie (dla ludzi - red.). Takich płomieni, trawiących kolejne hektary lasów mieszkańcy Lubelszczyzny i okolic jeszcze nie widzieli. Walczą i liczą, że w walce, pomoże też pogoda.

