To jest trzęsienie ziemi, sytuacja bez precedensu - mówił na antenie TVN24 był minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, komentując ustalenia "Rzeczpospolitej" o złożeniu dymisji przez generałów Rajmunda Andrzejczaka oraz Tomasza Piotrowskiego. - Powiedziałbym, wydarzenie bez precedensu - stwierdził były wiceszef MON Janusz Zemke. Zdaniem generała brygady Jarosława Kraszewskiego prezydent Andrzej Duda znalazł się "w bardzo kłopotliwej sytuacji".

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał broni Tomasz Piotrowski podali się do dymisji - ustaliła "Rzeczpospolita".

Czytaj więcej: Najważniejsi polscy dowódcy podali się do dymisji

Siemoniak: ta informacja wykracza poza granice Polski

Sprawę skomentował w TVN24 były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. - To dramatyczny dzień dla Wojska Polskiego, słusznie "Rzeczpospolita" pisze, że to jest trzęsienie ziemi, sytuacja bez precedensu - mówił. - Ja w tej sytuacji widzę nie tylko te ostatnie miesiące afery z rosyjską rakietą, tę całą przepychankę, ale to jest podsumowanie ośmiu lat rządzenia Wojskiem Polskim przez PiS - dodał.

Warszawa, 18.05.2023. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak (L) i dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Tomasz Piotrowski Paweł Supernak/PAP

- To dramatyczny, desperacki gest, to pierwszy żołnierz któremu całe Wojsko Polskie podlega (gen. Andrzejczak - red.) i dowódca operacyjny (gen. Piotrowski - red.), który odpowiada za polskie bezpieczeństwo, za ochronę polskich granic - kontynuował.

- Myślę, że ta informacja wykracza też poza granicę Polski, bo sojusznicy w NATO z pewnością odnotowywują już tę informację. Generał Andrzejczak jest członkiem komitetu wojskowego NATO, szanowanym generałem i cały świat już wie, że w Polsce mamy do czynienia z dramatycznym kryzysem na linii rządzący-wojsko - powiedział Tomasz Siemoniak.

Zemke: wydarzenie bez precedensu

Głos w tym temacie na antenie TVN24 zabrał także Janusz Zemke, były sekretarz stanu w MON. - Powiedziałbym, wydarzenie bez precedensu. Po pierwsze pamiętajmy, że u polskich granic toczy się wojna. Polska musi podjąć wiele działań jeśli chodzi o bezpieczeństwo własne, więc to jest taki także bardzo szczególny moment dla nas, ale także jesteśmy na finiszu kampanii, politycznej - mówił.

- Ta decyzja ma nie tylko czysto wojskowy wymiar, ale miałaby niezwykle silny polityczny sygnał, bo oznaczałoby to, że obecni najważniejsi dowódcy w Wojsku Polskim nie chcą po prostu pracować, nie chcą służyć w strukturze obecnych władz naszego państwa. Z jakichś względów mówią już "nie", z jakichś względów mają już tego wszystkiego dosyć - dodał.

Kraszewski: prezydent znalazł się w bardzo kłopotliwej sytuacji

- Nie wiem, czy to jest swego rodzaju demonstracja, czy inny rodzaj przedstawienia swojej dezaprobaty, niezadowolenia z tego, co co się dzieje na linii Dowództwo Operacyjne, Sztab Generalny-Ministerstwo Obrony Narodowej - powiedział generał brygady doktor Jarosław Kraszewski, były szef departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego..

- Moim zdaniem jest to manifestacja. Być może się mylę, no czekam też na oświadczenia tych dwóch generałów, których doskonale znam i trochę mnie dziwi, że to rozegrali w taki sposób, naprawdę ja bym się oddał do dyspozycji prezydenta, niech to prezydent zadecyduje - stwierdził Kraszewski.

Zdaniem Kraszewskiego prezydent Andrzej Duda znalazł się teraz w "bardzo kłopotliwej sytuacji", gdyż "musi podjąć bardzo szybkie decyzje, bo nie możemy pozostać bez dwóch najważniejszych generałów".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks//mrz

Źródło: TVN24