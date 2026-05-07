Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"To było piekło i jest dalej". Tak pożar Puszczy Solskiej relacjonują strażacy

|
Strażacy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej
Strażacy z kilku województw są zaangażowani w gaszenie pożaru w Puszczy Solskiej. Rozmawiała z nimi reporterka Karolina Bałuc
Źródło: TVN24
Było tak, że zostawiliśmy węże i uciekaliśmy - relacjonował akcję gaszenia pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie Grzegorz, jeden ze strażaków z ochotniczej straży pożarnej. Inni mówią o "piekle na ziemi" i braku snu. Z zaangażowanymi w walkę z żywiołem osobami rozmawiała reporterka TVN24 Karolina Bałuc.

Strażacy kolejną dobę walczą z ogniem trawiącym Puszczę Solską. Niektórzy bez chwili snu - aby mieć siły, zmieniają jedynie stanowiska. Chwilami pilnują tankowania i lądowania śmigłowców, zaraz sami idą gasić ogień.

- Szczerze to było piekło na ziemi i jest dalej - wyznał jeden ze strażaków ochotniczej straży pożarnej. - Pojechaliśmy na wezwanie, tak cały czas jesteśmy na nogach - relacjonował.

Trwa akcja gaszenia Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie
Trwa akcja gaszenia Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie
Źródło: TVN24

- Wycofywaliśmy się kilka razy. Wygnał nas ogień - opowiedział Patryk, kolejny ze strażaków. Podobnie akcję gaśniczą relacjonował Grzegorz: - Było tak, że zostawiliśmy węże i uciekaliśmy. Dużo węży mamy popalonych, które tam zostały.

Ochotnicza straż działa ramię w ramię ze strażą państwową i żołnierzami obrony terytorialnej. - Spanie, jakie spanie? Nie ma spania przy takiej akcji - skomentował strażak Marcin, a jako dowód wskazał na lecący śmigłowiec.

Trudny teren akcji. Strażacy "nie wiedzą, jak wjechać"

Już wydawało się, że górą są ludzie, ale ogień - podsycany gwałtownym wiatrem - znów okazał się silniejszy. Zastępca dyrektora dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński zwrócił uwagę, że strażacy "wiedzą, co robić, ale nie wiedzą, jak wjechać, bo te samochody nie mają możliwości zawrócenia na wąskich drogach". Dlatego stale wspiera ich kilkudziesięciu leśników, którzy te lasy znają najlepiej.

Pomaga również służba drogowa. - To idzie jak trąba powietrzna w górę i gdzieś opada. Mówią, że spalone części kory było widać w odległości 15 kilometrów od pożaru - opisał Dariusz Król, majster obwodu drogowego w Józefowie.

- Koledzy trzymali linie gaśnicze we dwóch, trzech nawet i bardzo silny wiatr (...) powodował to, że praktycznie zostali przewracani - przekazał brygadier Rafał Goliszek ze straży pożarnej w Lublinie.

Kolejna doba walki z pożarem puszczy. Nowe "optymistyczne informacje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejna doba walki z pożarem puszczy. Nowe "optymistyczne informacje"

"Strażakiem nie można być, tylko trzeba się urodzić"

Strażaków na ziemi wspierają piloci, zrzucając na lasy setki ton wody. Działają śmigłowce policyjne i współpracujące z Lasami Państwowymi. - W tej chwili mamy około siedmiu śmigłowców, plus trzy Dromadery, które dolatują. Mamy ciągłość, jesteśmy koordynowani z ziemi - mówił Dawid, jeden z pilotów podczas przerwy na tankowanie.

Wtedy też lokalni mieszkańcy przynoszą im jedzenie i wodę. Wszyscy pomagają: ochotnicy, koła gospodyń wiejskich i miejscowi przedsiębiorcy. I tak jak ogromne jest wsparcie, wielki jest też strach o to, jak wiele zwierząt i roślin ucierpi oraz czy ogień uda się zatrzymać.

Trwa akcja gaszenia Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie
Trwa akcja gaszenia Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie
Źródło: TVN24

Ania, strażaczka ochotniczej straży pożarnej przyznała, że wiele osób próbuje się dowiedzieć, czy jest zagrożenie i czy będzie ewakuacja. Takich płomieni, trawiących kolejne hektary lasów mieszkańcy Lubelszczyzny i okolic jeszcze nie widzieli. Walczą i liczą, że w walce pomoże też pogoda.

- Jak to się mówi: strażakiem nie można być, tylko trzeba się urodzić - podsumował Łukasz Pakuła, strażak z ochotniczej straży pożarnej.

OGLĄDAJ: Szef MSWiA o pożarze na Lubelszczyźnie: na ten moment nie ma formalnej decyzji o ewakuacji
Marcin Kierwiński

Szef MSWiA o pożarze na Lubelszczyźnie: na ten moment nie ma formalnej decyzji o ewakuacji

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
pożarOchotnicza Straż PożarnaStraż pożarnastrażacy, wiatrStrażakLubelskieWojewództwo lubelskie
Karolina Bałuc
Karolina Bałuc
Dziennikarka TVN24
Czytaj także:
Linz
Strzały przed restauracją. Nie żyje kilka osób
Świat
Symboliczne upamiętnienie zamordowanej pracowniczki UW
"To drzewo nie pozwoli nam zapomnieć o pani Małgorzacie"
WARSZAWA
dzieci telefony shutterstock_2573783959_1
Polacy chcą ostrzejszych zasad w internecie. Nowy sondaż
BIZNES
Nie żyje Andrzej Gawron
"Człowiek o ogromnej pasji i wielkiej miłości do lotnictwa"
Rzeszów
"Najważniejsze" dla strażaków jest wsparcie z powietrza
Puszcza Solska w płomieniach. Jaki obszar pochłonął pożar?
Polska
porod narodziny noworodek matka szpital shutterstock_2221893139
Od dziś nowe zasady na porodówkach. Będzie mniej bólu i więcej wsparcia? To zależy
Zdrowie
Karol Nawrocki
Nawrocki chce referendum. "Nie traktuje obywateli poważnie"
Polska
Wojciech Król
Wniosek o uchylenie immunitetu posła. Kancelaria Sejmu potwierdza, o kogo chodzi
Katowice
Burze
Gdzie jest burza? Dwa fronty nad Polską
METEO
Fałszywy przekaz łączy pożar bloku na Łotwie z ukraińskimi dronami
"Ukraiński dron" i płonący blok na Łotwie. Skąd ten przekaz
Gabriela Sieczkowska
Szyny tramwajowe w tunelu do Dworca Zachodniego
Tunel do Dworca Zachodniego już z szynami tramwajowymi
WARSZAWA
Pożar w Puszczy Solskiej
Czy w Puszczy Solskiej spadnie deszcz? Prognoza
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz, Mariusz Chmielewski
Zmiana w wojsku. Jest nowy dowódca
Polska
Matura 2026
Takie zadania były na maturze z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Arkusz CKE
Polska
Michał Olszewski podczas sesji Rady Warszawy w 2024 roku
Atomowy transfer byłego wiceprezydenta Warszawy
WARSZAWA
Rodzice Madeleine McCann
Sprawa Madeleine McCann. Brytyjczycy chcą ekstradycji, na przeszkodzie niemieckie prawo
Świat
temat paliwa
"Im dłużej będzie utrzymywany, tym bardziej będzie szkodliwy"
BIZNES
Mężczyzna jechał hulajnogą mając blisko 1 promil alkoholu
Pijany jechał na elektrycznej hulajnodze. Ta przejażdżka słono go kosztowała
Wrocław
imageTitle
Uratował piłkę mopem. Podziękował nauczycielom
EUROSPORT
Tomasz Lenz
Kara dla szpitala po zabiegu syna senatora KO. Dyrektor: nie mamy pieniędzy, by zapłacić
Kujawsko-Pomorskie
Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda
Co dalej z czwórką wybranych sędziów? "Stanowisko prezesa TK pozostaje niezmienne"
Polska
Problem z ciśnieniem wody występuje w kilku miejscowościach
"Woda kapie jak krew z nosa". Problem ma nie tylko największa wieś w Polsce
WARSZAWA
Żaneta Cwalina-Śliwowska
Ile województw ma Polska? Posłanka: nie liczyłam ich nigdy
Polska
Ponad 28 tysięcy nielegalnych leków i sterydów
Magazyn nielegalnych leków zlikwidowany. Zatrzymano 43-latka
Wrocław
imageTitle
Polacy z szansami na awans do Elity. Co musi się wydarzyć?
EUROSPORT
O krok od tragedii w Szczecinie
O krok od tragedii, piesi cofnęli się w ostatniej chwili. Nagranie
Szczecin
Pożar magazynu energii w Czajkowie
Płonie magazyn energii, 65 osób ewakuowanych. Alert RCB
Poznań
HANTAVIRUS-CAPTAIN
Kapitanem statku z hantawirusem jest Polak
Świat
Papież Leon XIV i Donald Tusk
Tusk zaprosił papieża Leona XIV do Polski. Jest możliwa data
Polska
mieszkania, blok, Białystok
To pokazują ceny mieszkań w Warszawie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica