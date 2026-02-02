Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Prosi się o to, żeby doszło do tragedii". Apel o rozsądek

Spacerowicze i łyżwiarze na zamarzniętej rzece Motławie w Gdańsku
"Wejście na ten akwen dziesiątek osób, prosi się o to, żeby doszło do tragedii"
Źródło: TVN24
Rozumiem, że temperatury są niskie i to fantastyczne zjawisko pojeździć na łyżwach, czy przejść na drugą stronę, ale apeluję: pomyślmy dwadzieścia razy, zanim wejdziemy na lód - mówił w "Tak jest" w TVN24 ratownik medyczny Ariel Szczotok. Komentował sytuację z Gdańska, gdzie ludzie licznie wchodzili na zamarzniętą Motławę. - Jest wiele smutnych historii, których nie chcielibyśmy powtarzać - podkreślił rzecznik straży pożarnej Karol Kierzkowski.

W Polsce utrzymują się bardzo niskie temperatury. Po raz pierwszy od lat zamarzła Motława w Gdańsku. Od kilku dni chętnych do spacerowania po rzece nie brakowało.

Tłumy na zamarzniętej Motławie. Obrazek piękny, ale eksperci są jednomyślni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tłumy na zamarzniętej Motławie. Obrazek piękny, ale eksperci są jednomyślni

Trójmiasto

"To nie jest lód, który jest kontrolowany"

Do tej sytuacji odnieśli się w programie "Tak jest" w TVN24 ratownik medyczny Ariel Szczotok oraz rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Karol Kierzkowski.

- Kiedy zamieszczam informacje w mediach społecznościowych: "Zachowajcie ostrożność, nie wchodźcie na ten lód, naprawdę są lodowiska", dostałem wiele sygnałów, że demonizujemy. Nie, my tego lodu nie demonizujemy. Lód każdego roku pochłania dziesiątki ofiar, nie tylko w Polsce. Globalnie są to nawet setki osób - powiedział Szczotok.

Spacerowicze i łyżwiarze na zamarzniętej rzece Motławie w Gdańsku
Spacerowicze i łyżwiarze na zamarzniętej rzece Motławie w Gdańsku
Źródło: PAP/Adam Warżawa

Podkreślił, że "musimy myśleć o tym, że zwłaszcza rzeki, Motława czy jakiekolwiek inne zbiorniki, nie mają jednej ciągłej grubości lodu". - To nie jest lód, który jest kontrolowany. Tam rzeka pod spodem cały czas płynie. W związku z czym wejście na ten akwen dziesiątek osób, tak naprawdę prosi się o to, żeby doszło do tragedii - dodał. 

- Rozumiem, że temperatury są niskie i jest to fantastyczne zjawisko pojeździć na łyżwach czy przejść na drugą stronę, do tej pory niedostępną inaczej niż mostem, niemniej jednak apeluję w imieniu całego naszego środowiska: pomyślmy dwadzieścia razy, zanim wejdziemy na lód - mówił ratownik.

Klatka kluczowa-202260
Tłumy Gdańszczan na zamarzniętej Motławie
Źródło: TVN24

"Jest wiele smutnych historii, których nie chcielibyśmy powtarzać"

Szczotok został też zapytany, co należy robić, jeśli zauważymy, że pod kimś załamał się lód. Podkreślił, że należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. - Zadzwońmy, powiedzmy, gdzie to jest, co się stało, tak, żeby przyjechali profesjonaliści i w miarę możliwości oczywiście powinniśmy zainterweniować. Czy to jest rzucenie jakiejś gałęzi, szalika, co mamy pod ręką, ale też starajmy się zachować własne bezpieczeństwo, tak żeby nie wejść na lód i nie stać się ofiarą - mówił. I ponownie zaapelował: nie wchodźmy na lód.

- Jest wiele smutnych historii, których nie chcielibyśmy powtarzać - podkreślił rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Z czym mierzą się strażacy?

Kierzkowski mówił też o tym, z czym przede wszystkim w taką pogodę mierzą się strażacy. - Pożary, zatrucie tlenkiem węgla, to jest największe zagrożenie zimowe oprócz wychłodzenia [organizmu-red.] - wymieniał.

Dodał, że w trakcie weekendu "mieliśmy 800 pożarów, dwie osoby niestety ich nie przeżyły". - Do tego dochodzi emisja tlenku węgla. Mieliśmy przez weekend jedną ofiarę śmiertelną - powiedział.

OGLĄDAJ: "Zanim wejdziemy na lód, pomyślmy dwadzieścia razy"
pc

"Zanim wejdziemy na lód, pomyślmy dwadzieścia razy"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Justyna Sochacka/ft

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Udostępnij:
TAGI:
ZimaMrózGdańsk
Czytaj także:
imageTitle
"Kiepskie żarty", porządna afera. Szef FIFA przeprasza
EUROSPORT
Noc, mróz, zimno
Mróz w Polsce. Tam już jest lodowato, a będzie jeszcze zimniej
METEO
shutterstock_2584105519
"Wampiry energetyczne". Różnica to nawet 70 procent
BIZNES
Mroźna, zimna noc
IMGW ostrzega. Przed nami niebezpiecznie mroźna noc
METEO
fpf
"Polityka ma swoje granice". Wicepremier o groźbach pod swoim adresem
Fakty po Faktach
Deszczowa pogoda w Hawanie na Kubie
Kraj w kryzysie, według Trumpa wkrótce upadnie. "Sprawa dotyczy fundamentalnej pomocy"
BIZNES
Pijany kierowca potrącił kobietę i dziecko w Czersku
Potrącił kobietę i dziecko. Był pijany
Trójmiasto
imageTitle
Cracovia zagrała dla Legii. Wymarzony debiut Hiszpana
EUROSPORT
Antoni Dudek
"Nie wiem, co musiałby Trump zrobić, żeby PiS go skrytykowało"
Kropka nad i
shutterstock_1233484615
USA jak Rosja? Bruksela tłumaczy
BIZNES
imageTitle
Powrót legendy. Były gracz NBA w ŁKS
EUROSPORT
Karol Nawrocki w Davos
Prezydent ułaskawił trzy osoby. Znamy uzasadnienia
Polska
Statek na mieliźnie w Stambule
Statek towarowy utknął blisko plaży i domów
METEO
imageTitle
Gra niewarta świeczki. Alcaraz nie wystąpi w Rotterdamie
EUROSPORT
Ramzan Kadyrow
"Wszystko ma wypisane na twarzy". Co zrobi Putin bez Kadyrowa?
Tatiana Serwetnyk
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Polska "w piątce najlepiej chronionych państw na świecie"
Fakty po Faktach
Donald Trump
Trump chce zmniejszyć wpływ Chin. Wielomiliardowy projekt
BIZNES
Żandarmeria Wojskowa
Dron spadł na jednostkę wojskową. "Raczej zabawka"
Polska
Zalegający śnieg na chodnikach i parkingach najbardziej utrudnia funkcjonowanie osobom niewidomym oraz poruszającym się na wózkach i o kulach
Nastolatka po kłótni wybiegła w nocy na mróz bez butów i kurtki
WARSZAWA
Domański i Klingbeil
"To powinien być również impuls dla Niemiec"
BIZNES
Mężczyzna był poszukiwany przez Interpol
Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu
Rzeszów
imageTitle
Jeden z najwybitniejszych w historii polskiego sportu zimowego. Józef Gąsienica Sobczak nie żyje
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: to pomoże zakończyć wojnę
BIZNES
Dzień Świstaka 2026 w Pensylwanii
Co z tą zimą? Świstak Phil przepowiedział pogodę
METEO
Udało się uprzątnąć A2 po porannym wypadku i pożarze
Zderzenie ciężarówek i pożar na A2. Trasa na Warszawę zablokowana przez 10 godzin
Poznań
Polska "zapłaci Ukrainie reparacje"? Nie o tym zdecydował Parlament Europejski
Tusk dostał wiadomość od Zełenskiego. "Będę w Kijowie"
Świat
Donald Trump
Trump ją popierał, a potem stwierdził: nie mam z tym nic wspólnego
Justyna Sochacka
imageTitle
Ekstremalna zima nie odpuszcza. Mecz Ekstraklasy znów przełożony
EUROSPORT
Namioty grzewcze będą działać całą dobę
Ogrzewane namioty z ciepłymi napojami dostępne całą dobę
WARSZAWA
Szczecin
Na chodnikach "szklanka", ortopedia wstrzymuje planowe przyjęcia
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica