Wyrok Trybunału Konstytucyjnego może się podobać, może się nie podobać. Z pewności jest w Polsce wielu obywateli, którzy przyjmują go z satysfakcją - stwierdził w "Jeden na jeden" wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, komentując czwartkowe orzeczenie TK w sprawie aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. - My jako Prawo i Sprawiedliwość zdajemy sobie sprawę, że ten wyrok tworzy nową sytuację prawną w Rzeczypospolitej - dodał.

"Zdajemy sobie sprawę, że ten wyrok tworzy nową sytuację prawną w Rzeczypospolitej"

"Jest w Polsce wielu obywateli, którzy przyjmują go z satysfakcją"

Fogiel ocenił także, że "Trybunał Konstytucyjny podejmuje własne suwerenne decyzje". - Jest organem, który jest opisany w konstytucji i niezależnie od tego, kto akurat sprawuje w nim jaką funkcję – czy był to prezes (Andrzej - red.) Rzepliński, czy jest to prezes (Julia - red.) Przyłębska - funkcjonuje dokładnie tak samo - powiedział.

- My, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, tak samo czekaliśmy na ten wyrok, żeby go poznać, jak wszyscy inni. Nikt go nie znał wcześniej, mogę zapewnić co do tego - dodał.