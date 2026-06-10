Polska "Rewolucja", ośrodek na "światowym poziomie". WOŚP i Fundacja TVN łączą siły przy budowie The Brain

Kasia Kieli o ośrodku "The Brain" w Centrum Zdrowia Dziecka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- To będzie prawdziwa rewolucja, ale nie może być inaczej, gdy Fundacja TVN i Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy łączą siły - podkreślał Radomir Wit, który w środę przed uroczystym wmurowaniem kamienia węgielnego pod ośrodek The Brain rozmawiał z Kasią Kieli, prezes TVN i przewodniczącą rady Fundacji TVN, oraz Jerzym Owsiakiem, prezesem zarządu Fundacji WOŚP.

The Brain - komu pomoże nowy ośrodek?

O The Brain, nowoczesnym ośrodku diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci, który powstanie w Warszawie, opowiadała Kasia Kieli: - To jest centrum, które w sposób kompleksowy i holistyczny zajmie się schorzeniami centralnego układu nerwowego u dzieci, w szczególności jeżeli chodzi o mózg. To jest absolutnie wyjątkowe miejsce! - podkreśliła, mówiąc, że na całym świecie są "dwie czy trzy" placówki tego typu. - Dołączamy do grona absolutnie najbardziej innowacyjnych ośrodków - dodała.

Prezes TVN zauważyła, że w The Brain specjalistyczne zespoły będą pracować "crossfunkcyjnie i crosszadanionowo", żeby jak najskuteczniej diagnozować i leczyć choroby. - Po raz pierwszy będzie to możliwe tutaj, w jednej sali operacyjnej, bez konieczności przenoszenia pacjentów z niej, ponieważ będzie sala operacyjna połączona z diagnostyką rezonansową - wyjaśniała w rozmowie z dziennikarzem TVN24.

Jerzy Owsiak mówił, że WOŚP początkowo "uczył się" w zakresie technik leczenia. - Od dwóch dekad wchodzimy na półkę o wiele wyższą - stwierdził, odnosząc się do nowoczesnej technologii, która pomaga specjalistom.

Na "światowym poziomie"

Jerzy Owsiak i Kasia Kieli opowiadają o ośrodku The Brain Źródło zdjęcia: TVN24

- Dzięki The Brain najmłodsi pacjenci nie będą musieli wyjeżdżać za granicę, by otrzymać pomoc - zapewniła Kasia Kieli. Pomoc tutaj ma być na "najwyższym, światowym poziomie". - To nie jest coś takiego, że żeby mieć dostęp do najwyższej technologii, najlepszego sposobu leczenia, najlepszej diagnostyki, trzeba wyjechać. To będzie tutaj - mówiła przewodnicząca rady Fundacji TVN. - To dla nas ogromnie radosny dzień przez to, że jesteśmy w stanie połączyć [z WOŚP - red.] siły razem i coś takiego stworzyć - dodała.

Kieli zaznaczyła, że Fundacja TVN współpracuje nie tylko z Fundacją WOŚP, ale również z Centrum Zdrowia Dziecka, od ponad 20 lat. - To jest trzecia klinika, którą [wspólnie - red.] otwieramy, bo wcześniej była Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Centrum Psychiatrii i Onkologii [dla Dzieci i Młodzieży - red.] - przypomniała.

Owsiak z apelem do Polaków

Jerzy Owsiak zauważył, że sposoby pomagania w Polsce uległy diametralnym zmianom w ostatnich latach. - Kieruję apel do Polaków, którzy wspierają także nas. Kiedy ktoś wrzuca nawet złotówkę do skarbonki w zimę, niech ma świadomość, że ta złotówka obraca się właśnie w taki sposób. Gdzieś na końcu wieńczy taki projekt, projekt mega mega nowoczesny. Miejmy szacunek do wszelkich form pozyskiwania pomocy od Polaków, od ludzi, którzy chcą pomagać - mówił prezes Fundacji WOŚP. Podkreślił, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy skupia się na zakupie sprzętu medycznego. - Wy budujecie. Budowanie jest trudną sztuką - powiedział, zwracając się do Kasi Kieli.