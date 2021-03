"Nowa ścieżka testowania" na obecność koronawirusa. Minister tłumaczy

Wprowadzamy nową ścieżkę testowania na obecność koronawirusa. Chcemy, by w obliczu trzeciej fali dostępność do tego badania była powszechna - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. By otrzymać skierowanie na test, trzeba samodzielnie wypełnić internetowy formularz. Wcześniej zlecenia wystawiali lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w poniedziałek poinformował o wprowadzeniu "nowej ścieżki testowania" na obecność koronawirusa.

- Zdecydowaliśmy się na odciążenie podstawowej opieki zdrowotnej z tego, by za pośrednictwem lekarza zlecać badania w kierunku COVID-19. Będzie to można zrobić samodzielnie, bez konieczności korzystania z lekarza - przekazał.

Internetowy formularz

Aby to zrobić, należy wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie gov.pl/dom. - Trzeba odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Z jednej strony dotyczą one sytuacji identyfikowania ryzyka i tego, czy był kontakt z osobą zakażoną, a z drugiej strony podsumowanie objawów, z którym mamy do czynienia - wyjaśniał minister.

Jeśli w ankiecie wskażemy objawy COVID-19, to "pod wskazany w formularzu numer oddzwoni konsultant z infolinii, potwierdzi tożsamość i wystawi skierowanie na wykonanie badania". Konsultanci będą dostępni codziennie w godzinach 8-18.

Po wystawieniu zlecenia na test pacjent dostanie SMS na podany numer z proponowanym miejscem i godziną testu, co ma pozwolić na uniknięcie kolejki w punkcie pobierania wymazów. Wyniki badania będzie można odczytać na internetowym koncie pacjenta. Niedzielski zapewnił, że badanie będzie bezpłatne i wyraził nadzieję, że pozwoli to na zwiększenie dostępności do testów .- Chcemy, by w momencie, gdy rozwija się trzecia fala, dostępność do tego badania była powszechna - powiedział Niedzielski na konferencji.

Autor:ads/dap

Źródło: TVN24