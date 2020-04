Wiceminister zdrowia: każde laboratorium, które chce wykonywać testy komercyjnie, musi być zweryfikowane

Dlaczego nie 20 tysięcy testów dziennie? "Myślę, że ten okres świąteczny"

Dlaczego nie wykonuje się 20 tysięcy testów na dobę? Zapytany o to przez dziennikarzy, wiceminister oświadczył, że "testy zlecają szpitale, do których trafiają pacjenci, zlecają lekarze". - Myślę, że ten okres świąteczny - nie tylko w Polsce, bo mamy dane z całej Europy - był zdecydowanie okresem, kiedy tych testów było wykonywanych zdecydowanie mniej. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dni dojdziemy tej maksymalnej możliwości wykonywania w Polsce testów. Myślę, że jest taka nasza wola, ale także potrzeba, żeby tych testów wykonywać jak najwięcej - przekonywał.

Na uwagę, że lekarze donoszą o kłopotach, alarmują między innymi, iż mają za mało wymazówek (pałeczka lub wacik do pobrania wymazów), wiceszef resortu oznajmił, że "są powołani koordynatorzy wojewódzcy, którzy zajmują się dostarczaniem wyzmazówek i testów, ale także koordynowaniem przepustowości poszczególnych laboratoriów". Dodał, że "do tej pory było tak, że w niektórych laboratoriach testy czekały na wykonanie, a inne laboratoria nie miały testów", a teraz koordynatorzy są odpowiedzialni za to, by w pełni korzystać z możliwości laboratoriów.