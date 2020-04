Liczba wykonanych testów malała trzy dni z rzędu

Szumowski: Mamy potencjał przeprowadzania 20 tysięcy testów na dobę. Pacjenci nie są na nie kierowani

O malejącą liczbę testów był pytany we wtorek w RMF FM minister zdrowia Łukasz Szumowski. - My, jako Ministerstwo Zdrowia, dajemy te testy wszędzie, gdzie możemy. Prosimy o to, by robić maksymalną liczbę. Mamy potencjał laboratoriów 20 tysięcy na dobę - mówił. Szef resortu zdrowia stwierdził, że trudno powiedzieć, dlaczego nie wykorzystujemy potencjału.