Minister zdrowia: od dziś testy antygenowe dostępne w POZ-ach

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że od dziś testy antygenowe będzie można przeprowadzać w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dodał, że ministerstwo będzie je podawać w codziennych statystykach od środy. Przychodnie mogą zamawiać testy poprzez stworzoną do tego celu stronę internetową.

- Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia właśnie wydał zarządzenie, które daje możliwość prowadzenia testów w POZ, wskazując jednocześnie ich wycenę - powiedział szef MZ. Poinformował przy tym, że dostępne dla przychodni są już formularze, za pośrednictwem których można składać zapotrzebowanie na testy. - Zakontraktowaliśmy dwa miliony testów antygenowych, z których część przekazaliśmy już do szpitali, a część do stacji pogotowia. Teraz przekazujemy do POZ - podał Niedzielski. Będzie też możliwość samodzielnego zakupu przez placówki i rozliczenia świadczenia po wyższej stawce.