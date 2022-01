Test na COVID-19. Jak się przygotować, by dał wiarygodny wynik? Nie pij, nie jedz, nie myj zębów

Na test na COVID-19 - wraz z rozprzestrzenianiem się wariantu omikron - udaje się coraz więcej osób. By wynik testu był wiarygodny, na dwie godziny przed jego wykonaniem nie można używać niektórych leków, kosmetyków, a w przypadku testu PCR - jeść, pić, a nawet myć zębów. Jak się przygotować do testu na koronawirusa?

Test na COVID-19. Czym się różnią testy PCR i antygenowe?

Test PCR jest jednym z najbardziej popularnych sposobów wykrycia zakażenia koronawirusem. Wymaz pobiera się z dróg oddechowych - najczęściej z nosogardła lub jednocześnie z gardła i błon śluzowych nosa . Trwa to chwilę. Po przeprowadzeniu testu patyczek, którym pobrano wymaz, zamykany jest w specjalnie przygotowanej próbówce i wysyłany do laboratorium, które - po przebadaniu pobranej wydzieliny - informuje nas, czy jesteśmy zakażeni. Wynik otrzymujemy w ciagu 24 godzin.

Test PCR jest testem molekularnym. Oznacza to, że daje on bardzo dokładne wyniki. Ten rodzaj testu może potwierdzić zakażenie koronawirusem nawet u osób, u których nie wystąpiły jeszcze żadne objawy. To właśnie test PCR jest tym, którego wykonanie jest wymagane przed wjazdem do innych krajów.