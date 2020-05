Matura i egzamin ósmoklasisty. Minister zdradza szczegóły testów i nowy harmonogram rekrutacji

Minister edukacji Dariusz Piontkowski przedstawił we wtorek wytyczne, które będą obowiązywały w trakcie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Podał też ostateczny harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

- Wyniki tegorocznych matur mają być dostarczone uczniom do 11 sierpnia. Poprawki do egzaminu maturalnego będą odbywały się we wrześniu. Ci poprawiający swoje wyniki dostaną je znacznie później, bo dopiero 30 września - poinformował Dariusz Piontkowski, minister edukacji.

Dla maturzystów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminów w czerwcu, dodatkową sesję zaplanowano od 8 do 14 lipca. Sesję poprawkową dla maturzystów zaplanowano od 8 września.

Amnestia dla części maturzystów i ustne dla chętnych

Minister poinformował, że uczniowie, którzy w tym roku mieli poprawiać oblane w przeszłości ustne matury (jest ich ok. 8 tys.) będą mogli skorzystać z pewnej formy amnestii maturalnej. Ponieważ egzaminu ustnego w związku z koronawirusem w tym roku w ogóle nie ma, to jeżeli ci uczniowie w poprzednich latach zdali inne przedmioty na co najmniej 30 procent punktów, uznaje się, że zakończyli edukację. - Nie muszą zdawać w tym roku egzaminu ustnego - poinformował Piontkowski.

Ale jest jeszcze jedna grupa uczniów, która zostanie potraktowana wyjątkowo. To ci, którzy chcą studiować na zagranicznych uczelniach.

- W tym roku ze względów epidemicznych zdecydowaliśmy się tylko na pisemne egzaminy - przypominał minister. - Ale ponieważ są umowy międzynarodowe i niektóre uczelnie zagraniczne wymagają egzaminu ustnego od uczniów, dopuszczamy taką możliwość. Uczniowie, którzy mają taką potrzebę, muszą do 22 maja zgłosić to do dyrektorów szkoły i dla nich taka matura zostanie przeprowadzona - dodał.

Harmonogram rekrutacji się zmienia

Piontkowski poinformował, że zmienił się nieco harmonogram rekrutacji do szkół średnich. To efekt ponad 200 wniosków, które wpłynęły do ministerstwa w ramach konsultacji. - Od 15 czerwca ósmoklasiści mogą składać wnioski do szkół średnich. Ten etap będzie trwał do 10 lipca. W tym czasie szkoły, które wymagają dodatkowych egzaminów, mogą przeprowadzić takie testy między 23 czerwca a 7 lipca - mówił szef resortu. Chodzi o specjalistyczne testy sprawdzające dodatkowe kompetencje, np. językowe, sportowe, artystyczne.

- Po 19 sierpnia zostaną podane ostateczne wyniki. Później będzie czas na odwołania i ich rozpatrywanie - poinformował Piontkowski. - Dyrektorzy mają prawo zdecydować o tym, którzy uczniowie będą mogli zająć miejsca wolne - dodał. Podtrzymał tym samym decyzję o nieorganizowaniu formalnej rekrutacji uzupełniającej, o co apelowała część samorządowców. - To wynika z terminarza, nie ma czasu na postępowanie uzupełniające - podkreślał Piontkowski. - Dyrektorzy muszą kierować się wynikami uczniów - powiedział.

Egzaminy w reżimie sanitarnym

Minister edukacji mówił też o wytycznych, według których przygotowane zostaną egzaminy maturalne, zawodowe i egzamin ósmoklasistów. - Na pewno uczniowie muszą mieć na terenie szkoły zasłonę ust i nosa. W środku sal egzaminacyjnych mogą znajdować się w odległości 1,5 metra od siebie. Rozumiemy, że z racji tej odległości zespół nadzorujący może wynosić dwie osoby - mówił minister.

"Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego" - czytamy w wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

A co z wakacjami?

Piontkowski poinformował, że kolejne wytyczne będą dotyczyły wyjazdu na wakacje i zorganizowanego wypoczynku. - Pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że będziemy mogli to przedstawić w najbliższym czasie. Wydaje mi się, że taki wypoczynek będzie możliwy do zorganizowania - zaznaczył minister edukacji.

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl