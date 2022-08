Terapia genowa SMA refundowana w Polsce. Na czym polega leczenie? Ekspertka wyjaśnia

Polska wprowadza refundację genetycznej terapii rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) dla niemowląt w wieku do sześciu miesięcy. Nazywana najdroższym lekiem świata zolgensma to szansa na normalne życie dla dzieci dotkniętych tą rzadką chorobą genetyczną, która jeszcze niedawno była nieuleczalna.

Na czym polega genetyczna terapia SMA? Ekspertka wyjaśnia

- Podanie leku, podanie terapii genowej jest podaniem jednorazowym, dożylnym. Wprowadzamy do organizmu, najprościej mówiąc, fragment DNA, który koduje nam gen, którego mutacja doprowadza do wystąpienia objawów rdzeniowego zaniku mięśni. W przebiegu tej choroby nie mamy białka zwanego surwiwiną, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania motoneuronu - mówiła.

- Kiedy wprowadzimy do organizmu ten brakujący fragment DNA i rozpocznie się produkcja tego białka, pozwoli to na prawidłowe i normalne funkcjonowanie pacjentów - wyjaśniała. Mówiła też, że lek ten podje się "w 60-minutowym wlewie".

Kiedy pojawiają się objawy SMA?

SMA to choroba uwarunkowana genetycznie, wywołana mutacją w genie SMN1, w wyniku której u pacjentów produkowane są niewystarczające ilości białka SMN, niezbędnego do przeżycia neuronów ruchowych. W efekcie dochodzi do stopniowego zaniku i osłabienia mięśni, a w konsekwencji również paraliżu mięśni szkieletowych i oddechowych. Bez właściwego leczenia choroba może doprowadzić do śmierci z powodu niewydolności oddechowej jeszcze przed ukończeniem przez dziecko drugiego roku życia.