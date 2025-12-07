Ten wpis Donalda Tuska był najczęściej wyświetlanym politycznym postem na świecie

Wpis premiera Donalda Tuska. Zwraca się bezpośrednio do Amerykanów Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło" - napisał w sobotę premier Tusk na platformie X. Szef rządu opublikował wpis w języku angielskim.

Dear American friends, Europe is your closest ally, not your problem. And we have common enemies. At least that’s how it has been in the last 80 years. We need to stick to this, this is the only reasonable strategy of our common security. Unless something has changed. — Donald Tusk (@donaldtusk) December 6, 2025 Rozwiń Źródło: X/Donald Tusk

Według danych Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, wpis ten był najbardziej angażującym postem na świecie w tematach społeczno-politycznych w dniach 6 i 7 grudnia. Został on wyświetlony w ciągu 24 godzin ponad 21 milionów razy. To więcej niż wpisy Elona Muska, premiera Węgier Viktora Orbana czy post szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas.

W niedzielę po południu liczba wyświetleń przekroczyła 28,6 miliona.

Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura to fundacja zajmująca się badaniami i analizą mediów oraz bezpieczeństwa informacji w sieci. Przygotowuje raporty i komentarze dotyczące wpływu mediów cyfrowych na społeczeństwo.

Nowa amerykańska Strategia Bezpieczeństwa

Premier zamieścił ten wpis w reakcji na opublikowanie przez USA w piątek nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, wyznaczającej priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa tego kraju. Jest ona wyraźnym odejściem od kursu polityki wyznaczonego przez Stany Zjednoczone od zakończenia drugiej wojny światowej.

"Dni, kiedy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas skończyły się" - ogłoszono w dokumencie, zapowiadając przełożenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w poszczególnych regionach na sojuszników Ameryki.

W strategii podkreślono, między innymi, wzięcie przez państwa europejskie głównej odpowiedzialności za własną obronę, zakończenie postrzegania NATO jako stale rozszerzającego się sojuszu, "przywrócenie warunków stabilności w Europie i stabilności strategicznej (w relacjach) z Rosją", "brak dominacji jakiegokolwiek wrogiego mocarstwa" oraz "poprawę" obecnego kursu politycznego kontynentu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD