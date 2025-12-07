Logo strona główna
Polska

Ten wpis Donalda Tuska był najczęściej wyświetlanym politycznym postem na świecie

Donald Tusk na Radzie Krajowej KO
Wpis premiera Donalda Tuska. Zwraca się bezpośrednio do Amerykanów
Źródło: TVN24
Wpis premiera Donalda Tuska dotyczący nowej amerykańskiej strategii bezpieczeństwa był w ostatnich 24 godzinach najczęściej wyświetlanym postem na świecie w tematyce społeczno-politycznej - podaje instytut analityczny Res Futura. Został wyświetlony ponad 21 milionów razy, częściej niż wpisy między innymi Viktora Orbana czy Elona Muska.

"Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło" - napisał w sobotę premier Tusk na platformie X. Szef rządu opublikował wpis w języku angielskim.

Według danych Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, wpis ten był najbardziej angażującym postem na świecie w tematach społeczno-politycznych w dniach 6 i 7 grudnia. Został on wyświetlony w ciągu 24 godzin ponad 21 milionów razy. To więcej niż wpisy Elona Muska, premiera Węgier Viktora Orbana czy post szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas.

W niedzielę po południu liczba wyświetleń przekroczyła 28,6 miliona.

Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura to fundacja zajmująca się badaniami i analizą mediów oraz bezpieczeństwa informacji w sieci. Przygotowuje raporty i komentarze dotyczące wpływu mediów cyfrowych na społeczeństwo.

"Drodzy amerykańscy przyjaciele". Donald Tusk reaguje
"Drodzy amerykańscy przyjaciele". Donald Tusk reaguje

Nowa amerykańska Strategia Bezpieczeństwa

Premier zamieścił ten wpis w reakcji na opublikowanie przez USA w piątek nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, wyznaczającej priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa tego kraju. Jest ona wyraźnym odejściem od kursu polityki wyznaczonego przez Stany Zjednoczone od zakończenia drugiej wojny światowej.

Nowa strategia bezpieczeństwa USA. "Wywraca porządek"

Nowa strategia bezpieczeństwa USA. "Wywraca porządek"

Świat
26 min
Kryzys w Rosji nadchodzi. Co wiedzą Amerykanie?

Kryzys w Rosji nadchodzi. Co wiedzą Amerykanie?

Horyzont

"Dni, kiedy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas skończyły się" - ogłoszono w dokumencie, zapowiadając przełożenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w poszczególnych regionach na sojuszników Ameryki.

W strategii podkreślono, między innymi, wzięcie przez państwa europejskie głównej odpowiedzialności za własną obronę, zakończenie postrzegania NATO jako stale rozszerzającego się sojuszu, "przywrócenie warunków stabilności w Europie i stabilności strategicznej (w relacjach) z Rosją", "brak dominacji jakiegokolwiek wrogiego mocarstwa" oraz "poprawę" obecnego kursu politycznego kontynentu.

Musk napisał, Miedwiediew się zgodził, Sikorski skomentował

Musk napisał, Miedwiediew się zgodził, Sikorski skomentował

Świat
"Sojusznicy to nie dzieci". Szef Pentagonu o Polsce

"Sojusznicy to nie dzieci". Szef Pentagonu o Polsce

Świat
pc

Autorka/Autor: mgk/gp

Źródło: PAP/tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Donald TuskUSAElon MuskX
