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RELACJA

"Ten rozwód nie będzie elegancko przebiegał". Co się dzieje w PiS? Relacja

Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki
Morawiecki: lojalek nie chcę podpisywać
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mateusz Marek/PAP
O północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS na złożenie przez członków partii "lojalki". Sprzeciwił się temu Mateusz Morawiecki i jego stronnicy. Jeszcze w czwartek Morawiecki spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim, ale trzy godziny rozmów nie przyniosły rozstrzygnięcia sporu. Jakie nowe informacje przyniesie piątek? Sytuację relacjonujemy w TVN24 i na tvn24.pl.

Minął termin ultimatum, które wyznaczył członkom PiS Jarosław Kaczyński. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii był do północy. Sam prezes PiS taką lojalkę podpisał. Z kolei Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie zamierza jej podpisać. W piątek o godzinie 12 prezes PiS ma wygłosić oświadczenie.

Wcześniej w czwartek odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Po jego zakończeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał, że "rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

W tvn24.pl relacjonujemy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości:

Sortowanie:
4 minuty temu

Poseł Jacek Sasin zwrócił się natomiast do Mateusza Morawieckiego, który ocenił w rozmowie ze zbliżoną do PiS telewizją wPolsce24, że ich ugrupowanie stało się "jedną dużą Solidarną Polską Jacka Sasina".

Sasin podkreślił we wpisie w serwisie X, że nigdy nie był w żadnej inne partii niż Prawo i Sprawiedliwość i przypomniał, że były premier był w przeszłości doradcą Donalda Tuska.

"Dziś sam sięgasz po podobne metody, przedstawiając całą partię poza własną, wąską grupą jako ludzi zacofanych i nierozumiejących współczesności. Najwyraźniej lekcję od Tuska odrobiłeś wyjątkowo dokładnie" - napisał Sasin.

13 minut temu

Europoseł PiS i członek stowarzyszenia Rozwój Plus Michał Dworczyk ocenił, że próba wypchnięcia ludzi Mateusza Morawieckiego "nie służy ani Polsce ani jedności Zjednoczonej Prawicy".

"Od 24 lat jestem członkiem PiS, w żadnej innej partii nigdy nie byłem. Większość tych lat minęło w opozycji. Dziś wąska grupa wewnątrz partii, którą zaprosiliśmy do niej próbuje ją zmonopolizować i zawłaszczyć przez siłowe wypchnięcie Premiera Mateusza Morawieckiego i ludzi, którzy z nim w PiS współpracują, w tym mnie" - czytamy we wpisie europosła w serwisie X.

09:27

Zdaniem socjolożki, im więcej mówi się o sytuacji w PiS-ie, tym "bardziej wygrywają pozostali", gdyż odwraca to uwagę od problemów w innych partiach. - Najprawdopodobniej PiS-em i tym co z niego zostanie będziemy się zajmować przez następne kilka miesięcy. To jest z korzyścią dla rządu - zaznaczyła.

09:22

O potencjalny rozpad Prawa i Sprawiedliwości była pytana na antenie TVN24 socjolożka prof. dr hab. Helena Chmielewska-Szlajfer. - Jesteśmy na pewno w rozkładzie. Czekamy do południa. To co już na pewno wiemy, to to, że ta partia na pewno monolitem nie będzie - komentowała.

09:12

Do sytuacji w PiS odniósł się również rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Opuszczenie zorganizowanej grupy przestępczej po popełnieniu przestępstwa nie jest okolicznością łagodzącą w postępowaniu" - napisał w serwisie X.

09:08

Towarzyszący Morawieckiemu europoseł PiS Piotr Mueller zapowiedział, że wraz z byłym premierem odniosą się do sytuacji po oświadczeniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, które ma zostać wygłoszone o godzinie 12.

09:05

Morawiecki: jest rzeczywiście grupa intrygantów, która tutaj działa. Chcę naprawdę działać tutaj z całą mocą i na bardzo wielu polach. Myślę, że tak jak w każdej orkiestrze są inne instrumenty, a można odegrać piękną symfonię, tak może być w Prawie i Sprawiedliwości.

09:02

Morawiecki: lojalki nie chcę podpisywać, w latach 80 też mnie proszono i ja to odrzucam.

09:01

Morawiecki: chcę być w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę budować [PiS - red.] w oparciu o inne tematy, niż te, którymi partia zajmowała się w ostatnich dwóch latach.

09:00

Mateusz Morawiecki był pytany przez dziennikarzy, czy jego wczorajsze rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim przyniosą przełom, czy rozpad PiS. - Mam cały czas nadzieję, że przyniosą przełom - odparł.

Morawiecki: chcę być w Prawie i Sprawiedliwości
Źródło: TVN24
08:49

Rzecznik kampanii Przemysława Czarnka i wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski zwrócił się do członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Ocenił, że zarzucanie kampanii programowej kandydata PiS na premiera "wyłącznie działań 'radykalnych' jest po prostu niesprawiedliwe".

"Kompletnie nie rozumiem narracji niektórych z naszych kolegów i koleżanek z Rozwój Plus, o tym, że kampania programowa prof. Przemysława Czarnka skupia się wyłącznie na radykalizmie" - napisał w serwisie X.

08:21
WAŻNE

Mateusz Morawiecki powiedział, że podczas czwartkowej rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim zaproponował rezygnację z funkcji wiceprezesa ugrupowania, po to aby móc zająć się "docieraniem do nowych grup wyborców".

W rozmowie w zbliżonej do PiS telewizji wPolsce24 Morawiecki zadeklarował również, że "żadnej lojalki nie podpisze".

08:15

Politolożkę pytano też, czego spodziewać się po konferencji Jarosława Kaczyńskiego zapowiedzianej na południe. - Komunikat będzie bardzo prosty - "prosiliśmy o podpisanie "lojalki", nasze oczekiwanie nie zostały spełnione. Ci państwo w ten sposób nie spełnili założenia i sami odeszli z Prawa i Sprawiedliwości - odparła.

08:12

Prof. Plecka: Morawiecki i jego zaplecze polityczne starają się unikać radykalnego języka, ale w działaniach są bardzo radykalni. Ten "rozwód" nie będzie elegancko przebiegał, nawet jeśli jest kontrolowany przez Kaczyńskiego.

08:08

Wypowiedz Muellera i sytuację w PiS komentowała na antenie TVN24 politolożka, profesor Danuta Plecka. - Zastanawiam się na ile to jest "wypchnięcie kontrolowane" dokonane przez Kaczyńskiego i "ugadane z Morawieckim" - mówiła.

Zdaniem politolożki Mateusz Morawiecki mógłby zagospodarować centro-prawicową część polskiej sceny politycznej.

08:07
Stronnik Morawieckiego wskazał "grabarza porozumienia"
Dowiedz się więcej:

Stronnik Morawieckiego wskazał "grabarza porozumienia"

JEDEN NA JEDEN
07:54

Mueller: mam nadzieję, że dzisiaj o 12 usłyszę jednak nie to, że jesteśmy wyrzucani z partii, tylko, że możemy poszukać porozumienia.

07:49

Mueller: My do samego końca chcemy tego porozumienia. W związku z tym nawet obecność Jacka Sasina jest do przełknięcia, w czasie rozmów, na których nie powinien być.

07:45

Mueller: Jacek Sasin jest grabarzem tego porozumienia.

Klatka kluczowa-581039
Mueller: Jacek Sasin jest grabarzem porozumienia i ojcem chrzestnym sukcesu Donalda Tuska
Źródło: TVN24
07:45
WAŻNE

Mueller: z wiedzy, którą posiadam 40 posłów na Sejm RP, którzy są członkam stowarzyszenia nie złożyło "lojalek".

Dopytywany o to, czy jedynym, który złożył oświadczenie jest Daniel Obajtek, potwierdził. Zaznaczył jednak, że Obajtek jest europosłem.

Kto nie podpisał "lojalki"? Piotr Mueller odpowiada
Źródło: TVN24
07:40

Mueller: jeżeli ktoś chce robić z PiSu konfederację Brauna bis, to ja niestety muszę uczciwie powiedzieć kierownictwu partii, że to jest zła droga.

07:38

Mueller: to dla mnie przykre, gdy widzę, że grupa intrygantów przekonała prezesa, wobec którego byliśmy lojalni.

07:36

Piotr Mueller w "Jeden na jeden": lojalność udowadnia się w inny sposób niż siłowe próby wymuszenia na nas oświadczeń.

07:35
WAŻNE

Gościem "Jeden na jeden" jest Piotr Mueller, stronnik Mateusza Morawieckiego. Oglądaj w TVN24 i w TVN24+ >>

07:31

"Chcecie mnie kochani koledzy i koleżanki usunąć z mojej jedynej partii do jakiej należałam i należę PiS… serce mi pęknie…" - przyznała z kolei posłanka Anna Kwiecień.

Jej zdaniem Stowarzyszenie Rozwój Plus "to droga do poznania PiS, droga dla młodych którzy nie lubią deklarować przynależności do partii, to droga dla przedstawicieli środowisk twórczych, dla różnych grup społecznych aby na nowo odkryły PiS jako partie nowoczesną, z pomysłem i z polotem".

07:20

Spór w Prawie i Sprawiedliwości prowadzą dwie frakcje. By w pełni zrozumieć, na czym spór polega i o co toczy się gra, niezbędne jest wyjaśnienie, kto w tej partii jest kim i kto jest z kim. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Wojna frakcji w PiS. Kto jest z kim
Dowiedz się więcej:

Wojna frakcji w PiS. Kto jest z kim

07:15

Wcześniej w czwartek odbyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Po jego zakończeniu rzecznik PiS Rafał Bochenek napisał, że "rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

07:14

Oświadczenie o przynależności do partii podpisał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński

07:13

O północy minął czas dla parlamentarzystów PiS na złożenie oświadczeń o braku przynależności do stowarzyszeń

05:50

W nocy z czwartku na piątek europoseł PiS i członek stowarzyszenia Rozwój Plus Waldemar Buda zamieścił krótki wpis w serwisie X. "Dopilnował" - napisał enigmatycznie eurodeputowany.

00:34

"Do PiS przyjął mnie sam Pan Prezes Jarosław Kaczyński. Nie odchodzę z @pisorgpl. Zostaję w stowarzyszeniu @RozwojPlus" - oświadczyła Monika Pawłowska.

00:08

"Deklarację przyjęcia do PiS podpisałem wiele lat temu. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Dla ułatwienia publicznie dalej potwierdzam gotowość pracy dla naszej formacji politycznej. Nie odchodzę z PiS. Natomiast nie dam się zmusić do podpisywania lojalek, które dotyczą zamykania się naszej partii na wyborców" - napisał o północy Piotr Mueller.

"Nasza praca musi uwzględniać prawo do mówienia szczerze, do rzeczowej dyskusji wewnątrz partii, ale też do otwartości na inne środowiska, które w przyszłości mogłyby ponownie głosować na naszą formację. Zamykanie się w wieży z kości słoniowej to ogromny błąd. Tylko tyle i aż tyle. Inaczej nie zdobędziemy ponownie wysokiego poparcia wyborców" - dodał.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćJarosław KaczyńskiMateusz Morawiecki
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