Jak się przygotować do teleporady? Radzi lekarz rodzinny

Leczenie w pandemii to nie tylko przepełnione szpitale i szpitale tymczasowe - to także teleporady. Ze względów sanitarnych są zalecane, ale gdy leczenie jest ograniczane tylko do nich, może to prowadzić do dramatycznych skutków. Reporterka TVN24 Karolina Bałuc sprawdzała, jak przygotować do rozmowy z lekarzem w ramach teleporady. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Były drgawki, bardzo wysoka temperatura, powieki dziecku opadały. Praktycznie nie była świadoma. We wskaźniku zakażenia, gdzie norma to 10, u naszego dziecka to było ponad 300 – opowiada Rafał, ojciec 2,5-letniej Mai. W takim stanie dziewczynka trafiła do szpitala – odwodniona, z ostrym zapaleniem nerek.

Dziecko gorączkowało od czterech dni. Rodzice każdego dnia kontaktowali się z pediatrą przez teleporadę - lekarz zalecał jedynie zbijanie gorączki. Ojciec dziewczynki zwraca uwagę, że chociaż mieszkają tuż obok przychodni, lekarz nie chciał zobaczyć dziecka.

Pomimo podawania leków, wysoka gorączka się utrzymywała. Stan dziecka z dnia na dzień się pogarszał, a pediatra nadal badał przez telefon. – Zbicie temperatury z 40 do 39 to był już sukces. Kazał zmienić syrop – opowiada ojciec Mai. Wtedy rodzice skontaktowali się z innym pediatrą prywatnie, a ten natychmiast pokierował ich na badania moczu i do szpitala. Maja dostaje dożylnie dwa antybiotyki, gorączka powoli ustępuje.

- Nefrolog stwierdził, że u 30-miesiecznego dziecka, nerki są powiększone - jak u 9-latka – relacjonuje pan Rafał. Nie wiadomo jak nerki dziewczynki będą funkcjonować, nie wiadomo, jak wyglądałyby gdyby do szpitala trafiła wcześniej. Lekarze stale przekonują, że porady przez telefon są w czasach pandemii potrzebne i niezbędne.

Dr Jacek Gleba teleporad udziela od lat. Mówi, że do każdej takiej "wizyty" na odległość wszyscy powinni się odpowiednio przygotować.

Co przygotować do rozmowy z lekarzem w ramach teleporady?

1. Przygotuj listę pytań i rzeczy, o które chcesz zapytać lekarza

2. Przygotuj listę niepokojących objawów

3. Zwróć uwagę na objawy pozornie mało istotne (zwłaszcza w zachowaniu dziecka)

4. Zapytaj o podstawowe badania, które lekarz może zlecić (badanie krwi, moczu).

- Najlepiej znaleźć lekarza, któremu ufamy. Opowiedzieć mu, co dzieje się z dzieckiem. Jeżeli lekarz tak zadecyduje, wykona badania krwi, moczu – mówi dr Łukasz Jankowski. Z kolei lekarz rodzinny Jacek Gleba uważa, że jeśli dziecko jest bardzo małe i wysoka temperatura utrzymuje się przez 2-3 dni, badanie moczu powinno być standardem.

Standardem powinna być również możliwość kontaktu osobistego, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości. Jacek Gleba zapytany, czy da się leczyć tylko przez teleporadę, odpowiada że nie.

Karolina Bałuc

Źródło: TVN24