Agnieszka Cegielska zdobywczynią Telekamery w kategorii Prezenter pogody 25-lecia

- Jadąc tu, wróciłam do takiego cytatu, który towarzyszy mi gdzieś w tych ostatnich chwilach bardzo mocno, patrząc na to, co dzieje się na świecie, co wydarzyło się w ostatnich latach. A brzmi on następująco: "nie możemy ptakom smutku zabronić latania nad naszymi głowami". Ale możemy zrobić wszystko, żeby nie uwiły sobie w naszych głowach gniazda. A możemy to zrobić nie tylko wykonując dobrze naszą pracę, ale myśląc o tym drugim człowieku - powiedziała Cegielska, odbierając nagrodę.