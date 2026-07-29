Mężczyźni dzwonią na telefon zaufania. Ale rzadko i w ostateczności

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"Niepokochani" to pięcioczęściowy audioserial Tomasza Słomczyńskiego o mężczyznach, którzy przeżyli kryzys i przerwali milczenie. Każdy odcinek opowiada prawdziwą historię anonimowego bohatera - pacjenta szpitala psychiatrycznego, który doświadczył kryzysu samobójczego.

- Osoba, która chce odebrać sobie życie, robi to nie dlatego, że chce śmierci. Ona nie jest w stanie dłużej żyć, dłużej wytrzymać bólu psychicznego. W tym bólu psychicznym bardzo często jest sama - nie ma wątpliwości doktor Halszka Witkowska, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

O tym bólu nie do wytrzymania, którego tragiczny finał rokrocznie ujawnia się w statystykach samobójstw publikowanych przez policję, suicydolożka mówiła w debacie TVN24+. Rozmowa była poświęcona męskiemu zdrowiu psychicznemu po emisji pierwszych odcinków audioserialu "Niepokochani".