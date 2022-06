Ruszył telefon zaufania dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

czytaj dalej

Europejski Trybunał Praw Człowieka zajął się sprawą sędziego Piotra Gąciarka i skierował pytania do polskiego rządu. Sędzia ten złożył skargę do Trybunału w związku z zawieszeniem go przez nieuznawaną Izbę Dyscyplinarną. - Chodzi o to, by suma orzeczeń, suma napiętnowania tej patologii była taka, żeby masa krytyczna przeważyła i żeby wreszcie wymusić na politykach rzeczywistą zmianę - tłumaczył sędzia.