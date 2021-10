Unieważniony konkurs na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, brak dotacji dla fundacji. Adam Niedzielski: nie został spełniony jeden z warunków

Do kwestii unieważnienia konkursu na prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży i braku dotacji dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski. - W ramach postępowania nie został spełniony jeden z warunków, który był ważny. Czym prędzej będziemy starali się tę infolinię, czy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży zorganizować - powiedział. - Tu chodzi o uruchomienie telefonu, a nie wsparcie jednej czy drugiej fundacji - zaznaczył w TVN24 rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Gwarantuję, że w ciągu dwóch, góra trzech tygodni ten telefon ruszy - mówił.

Pod koniec września w sprawie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży napisał do Ministerstwa Zdrowia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. RPO w swoim liście zwracał uwagę, że decyzja Adama Niedzielskiego o anulowaniu konkursu "budzi wątpliwości tym bardziej, że Komisja Konkursowa przyznała ofercie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę prawie maksymalną liczbę punktów". Wiącek przypomniał też, że w trudnym czasie pandemii "dużym wsparciem dla młodych ludzi jest telefon zaufania prowadzony od lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę". RPO przekazał, że jego wielki niepokój budzi fakt, że opieka psychiatryczna dzieci i młodzieży w Polsce jest od lat niedoinwestowana i marginalizowana.

Niedzielski: czym prędzej będziemy starali się telefon zaufania zorganizować

Głos zabrał także minister edukacji Przemysław Czarnek. - My będziemy z kolei uzupełniać tę lukę w telefonie zaufania do czasu aż to postępowanie, które prowadzi pan minister zdrowia, zostanie zakończone - powiedział.