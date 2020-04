Telefon zalogował się do obcej sieci? Kwarantanna obowiązkowa tylko przy przekroczeniu granicy

- Jadąc wzdłuż granicy, telefony zalogowały się do sieci białoruskiej i dostaliśmy powiadomienie, że jesteśmy w Białorusi, mimo że nie byliśmy. Po dwóch godzinach otrzymaliśmy sms z Rządowego Centrum, który nakazywał nam zalogowanie się do systemu, pobranie aplikacji i odbycie 14-dniowej kwarantanny, dlatego, że system uznał, że przekroczyliśmy granicę państwową, chociaż tego nie zrobiliśmy - opowiada.

W smsie był także link do pobrania aplikacji "Kwarantanna domowa". Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje jednak, by osoby, które nie przekraczały granicy, a dostały takiego smsa, nie pobierały aplikacji, bo wtedy zarejestrują się jako osoby zobowiązane do przejścia kwarantanny.