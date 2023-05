"Ważne jest, aby zrozumieć, co tu było i co straciliśmy"

O relacjach na linii Polska-Izrael mówił w "Faktach po Faktach" Ted Deutch, Dyrektor Wykonawczy Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego. - Kiedy przyjeżdża się do Polski, ma się szansę zrozumieć pełnię historii społeczności żydowskiej. Przez tysiąc lat tutaj, w dzisiejszej Polsce, kwitło cudowne, żydowskie życie - zwracał uwagę. Zaznaczał przy tym, że ważne jest, aby zrozumieć, "co straciliśmy i jak straszne było to, co się wydarzyło".