Radni Krakowa zmienili statut Teatru Bagatela. W piątek ogłoszenie konkursu na dyrektora

- Chcemy, żeby do konkursu przystąpiły osoby, które mają doświadczenie zarówno menadżerskie, jak i artystyczne – mówiła dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Katarzyna Olesiak. - Zależy nam na tym, żeby była to osoba, która zna środowisko teatralne i zaproponuje linię programową dla tego teatru adekwatną do tego, co działo się w nim do tej pory. W Bagateli grane były sztuki lekkie, komediowe, przyjemne i liczymy, że ten repertuar będzie rozwijany, tym bardziej że teatr ma rocznie 160 tysięcy widzów i chcielibyśmy tę frekwencję zachować – podkreśliła.