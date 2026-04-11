Polska

"Te pieniądze stanowiły zbyt dużą pokusę". Kulisy działalności wpływowego księdza

Waldemar Cisło
Michał Fuja o kulisach działalności księdza Waldemara Cisło
Te pieniądze stanowiły zbyt dużą pokusę, żeby przeznaczać je tylko na ten jeden cel - mówi w TVN24 dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja, współautor reportażu "Miliony dla przyjaciela misji". Razem z Joanną Rubin-Sobolewską sprawdzili, jak pieniądze przeznaczone dla organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie trafiały na prywatne konta księdza Waldemara Cisły.

Ksiądz Waldemar Cisło przez wiele lat był dyrektorem papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Do fundacji, które zakładał, trafiały dziesiątki milionów złotych, głównie dzięki promocji w prawicowych mediach oraz przy wsparciu polityków PiS. Przeznaczone one były na działania pomocowe na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Co jednak tak naprawdę działo się z pieniędzmi? Jak wyglądała ciemna strona działalności wpływowego księdza?

Fuja o "genie przedsiębiorczości" księdza

Jeden z autorów reportażu, dziennikarz "Superwizjera" Michał Fuja opowiadał w sobotę na antenie TVN24, jak zaczęła się działalność księdza Cisło. Jak podkreślił, "my nie ujmujemy na pewno księdzu Waldemarowi Ciśle tego, że on przez lata działał w organizacji papieskiej i rzeczywiście wyjeżdżał na misje do Iraku, do Syrii, do różnych krajów objętych wojną".

Ksiądz Waldemar Cisło podczas jednej z misji w Afryce
- Natomiast w pewnym momencie ten strumień pieniędzy, którym zasilana była organizacja papieska, spowodowała rozwój takiego "genu przedsiębiorczości" w księdzu Ciśle - mówi Fuja. Ksiądz Cisło zdecydował się wtedy na stworzenie "różnych fundacji po to, żeby przekierować te pieniądze, które otrzymywał, czy to z darowizn, czy z dotacji".

- Po prostu te pieniądze były tak duże, że stanowiły zbyt dużą już pokusę, żeby przeznaczać je tylko na ten jeden cel. I my wykazaliśmy to w materiale, że te pieniądze po prostu się rozchodziły na różne prywatne cele - tłumaczy Fuja.

Beata Kempa, Karol Nawrocki oraz ks. Waldemar Cisło
Jak dodał, "w każdym właściwie aspekcie działalności tych fundacji, tych organizacji, były nieprawidłowości". - Gdybym miał tutaj mówić o wszystkich ustaleniach, to pewnie musiałbym mówić z prędkością lektorów radiowych, którzy ostrzegają przed skutkiem zażywania leków, bo tego jest tak dużo - ocenia.

Podmieniane numery konta

Fuja tłumaczy również, na czym polegały mechanizmy działalności księdza Cisło. - Mówimy tutaj o przekierowywaniu środków z 1,5 procent podatku. Mówimy o wskazywaniu błędnych numerów kont podczas zbiórek. Organizacja papieska organizuje zbiórkę (...), a podczas zbiórki wskazywany jest numer konta prywatnej fundacji księdza Cisło - opowiada. 

Innym sposobem zarabiania pieniędzy było "podmieniane numerów SMS". - Takich o podwyższonej wartości, kiedy wysyłamy SMS-a, żeby w słusznym celu wspomóc jakąś fundację. Te środki również przekierowywane były do fundacji księdza Cisło - mówi.

"Starsze osoby traciły nieruchomości dla jego prywatnych fundacji"

Dziennikarz "Superwizjera" mówi też o przestawionym w reportażu przypadku jednej z ofiar nieuczciwego księdza. Jak podkreśla, "nas najbardziej oburzyły historie starszych osób, które zgłaszały się do organizacji papieskiej, która reklamowała się wtedy choćby w Telewizji Polskiej, i chciały przekazać księdzu Ciśle i tej organizacji na przykład swoje nieruchomości".

- Osoby te były wprowadzane w błąd. Przy tych transakcjach, przy tych darowiznach wpisywane były w umowy prywatne fundacje Księdza Cisło. Te osoby nieświadome, albo świadome tylko do pewnego stopnia, traciły swoje nieruchomości na rzecz właśnie tych prywatnych fundacji księdza Cisło - opowiada.  

- Taką sytuację mamy z panią, którą pokazujemy w reportażu. Ta pani obecnie przebywa w domu pomocy prowadzonym przez siostry zakonne - mówi Fuja. Jak podkreśla, "ona tam została umieszczona przez księdza Cisłę i jego wspólników".

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

Mikołaj Gątkiewicz
