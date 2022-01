Turysta potknął się i spadł z 300 metrów. Wypadek w Tatrach

czytaj dalej

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku o odkryciu przez polskich naukowców wariantu genetycznego, który predysponuje do ciężkiego przebiegu COVID-19. Podkreślił, że to "bardzo ważnym element, który decyduje o tym", w jaki sposób pacjent będzie przechodził chorobę. Dodał, że "udało się zidentyfikować czynnik, który został sklasyfikowany jako czwarty co do hierarchii, jeżeli chodzi o ciężkość przechodzenia COVID-u".