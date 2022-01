Wyszli w Tatry, ostatni telefon wykonali w piątek rano. Wznowiono poszukiwania trzech turystów

czytaj dalej

Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami opracowują plan poważnych sankcji mających zniechęcić prezydenta Rosji Władimira Putina do dalszej inwazji na Ukrainę. Miałyby one zostać wprowadzone zaledwie kilka godzin po potencjalnej agresji, by uzmysłowić rosyjskiemu przywódcy koszty ewentualnego ataku - pisze dziennik "New York Times". W poniedziałek ma się rozpocząć seria spotkań dyplomatycznych z przedstawicielami Rosji w celu rozwiązania kryzysu.