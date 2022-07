Polski turysta z dwójką dzieci opadł z sił podczas wędrówki w słowackich Tatrach. Ze stoku zabrał go śmigłowiec

czytaj dalej

Ja bardzo często spotykam się z redaktorami, średnio raz na dwa miesiące prowadzimy pewnego rodzaju dialog, polemikę, wyjaśnienia, są to dyskusje czasami bardzo trudne, ale zawsze bardzo ciekawe - odparł premier Mateusz Morawiecki, pytany na piątkowej konferencji prasowej, "czy to jest na miejscu, by władza obdzwaniała dziennikarzy, by rozreklamować wypowiedź premiera". Chodzi o kolejną odsłonę afery mailowej.