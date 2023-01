Turystka spadła w Tatrach ze Świnicy. Jest w ciężkim stanie

W ciężkim jest turystka, która w środę około południa spadła ze szlaku na Świnicę w Tatrach. Kobieta została przetransportowana śmigłowcem TOPR do szpitala w Nowym Targu. Jak informują ratownicy, do wypadku doszło, pomimo że turystka najprawdopodobniej była przygotowana do wysokogórskiej zimowej wędrówki.