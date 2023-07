Ratownicy i śmigłowiec TOPR w akcji. "Turysta schodził z Rysów. Potknął się na kamieniu i upadł"

czytaj dalej

W Houston w stanie Teksas doszło do niebezpiecznej sytuacji. W czwartek wieczorem pojawiła się dziura w drodze, która przez noc zdążyła rozszerzyć się na część jednej z ulic. Nie jest jasne, co przyczyniło się do powstania zapadliska. Władze mają jednak pewne podejrzenia.