Trzej Polacy zginęli na Gerlachu. Śledztwo umorzono

Do tragicznego zdarzenia na najwyższym szczycie w Tatrach – Gerlachu, doszło 7 stycznia br. Ratownicy górscy zostali zaalarmowani przez kolegę turystów, który wcześniej odłączył się od grupy i wrócił na dół. Mężczyzna był zaniepokojony brakiem kontaktu ze strony znajomych.

Ratownicy słowackiej Horskiej Zachrannej Slużby, którzy przeanalizowali wypadek, stwierdzili wówczas, że Polacy wybrali niewłaściwą, letnią drogę wspinaczkową na Gerlach. Dodatkowo byli związani jedną liną w odstępach co około siedem metrów, a przewodnik niemający stosownych kwalifikacji do prowadzenia ludzi na Gerlach miał nieodpowiednie raki.

Trasa na Gerlach

Według analizy trasy tragicznie zmarłych Polaków, wspięli się oni na Przełączkę nad Kotłem położoną na wysokości 2440 m n.p.m. Następnie po ok. 50 metrach trawersu na filarze skalnym, ich ślad się urwał. Taternicy spadli do żlebu i zatrzymali się ok. 300 metrów poniżej w tzw. Gerlachowskim Kotle.